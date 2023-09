By

Secondo Todd Howard, capo dello sviluppo di Bethesda, Starfield riceverà il supporto mod ufficiale nel 2024. Anche se non è stata fornita una data di rilascio specifica, Howard ha lasciato intendere che il supporto mod sarà probabilmente implementato tramite il Creation Kit, precedentemente utilizzato per Fallout. 4 e The Elder Scrolls 5: Skyrim.

Il supporto mod consente ai giocatori di modificare e personalizzare il gioco, ampliandone le possibilità. Howard ha affermato: “Una volta supportate le mod, sarai in grado di fare praticamente qualsiasi cosa, proprio come nei nostri giochi precedenti. Il supporto per le mod sarà disponibile l'anno prossimo e anche noi amiamo le mod, quindi daremo il massimo."

I kit di creazione per Fallout 4 e Skyrim hanno fornito ai giocatori gli stessi strumenti utilizzati da Bethesda per creare i giochi. Ciò ha consentito lo sviluppo di mod più avanzate con maggiore facilità. È logico presumere che la versione di Starfield del Creation Kit verrà rilasciata un anno dopo il lancio del gioco, in modo simile alle tempistiche di rilascio dei suoi predecessori.

Nonostante l'assenza di supporto mod ufficiale, i giocatori hanno già creato una varietà di mod per Starfield. Si va da creazioni bizzarre e non convenzionali ad aggiunte più pratiche, come il supporto DLSS e un dispositivo di scorrimento del campo visivo. I giocatori hanno persino sviluppato una mod per affrontare quello che IGN chiamava un sistema di gestione dell'inventario "incredibilmente pessimo".

Sebbene l'installazione di mod non ufficiali possa disabilitare gli obiettivi del gioco, i modder dedicati hanno trovato il modo di aggirare questa limitazione. Sono state apportate modifiche per ripristinare la possibilità di ottenere risultati anche con le mod installate.

Per ulteriori informazioni su come installare le mod per Starfield e altri aspetti del gioco, IGN offre una guida Starfield completa. Inoltre, i fan possono esplorare il nuovo merchandising Starfield disponibile nel negozio IGN.

Nella recensione di IGN, Starfield ha ricevuto una valutazione di 7/10, con elogi per le sue ampie missioni di gioco di ruolo e il combattimento divertente. Nonostante le sfide da affrontare, il fascino del gioco rimane forte.

Definizioni:

– Supporto mod: una funzionalità che consente ai giocatori di modificare e personalizzare un gioco aggiungendo o modificando elementi.

– Creation Kit: una serie di strumenti forniti da Bethesda che consente ai giocatori di sviluppare mod utilizzando risorse e funzionalità del gioco.

Fonte:

– Famitsu (Tradotto da IGN)

- IGN