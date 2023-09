Mod Madness: liberare la creatività in Starfield

By

In appena una settimana dal suo rilascio, la community di modding ha già prodotto una serie impressionante di mod di Starfield su NexusMods. Sebbene molte di queste mod offrano miglioramenti pratici al gameplay e miglioramenti visivi, c'è anche una deliziosa raccolta di aggiunte più spensierate e stravaganti al gioco.

Una mod straordinaria è la Vasco Retexture creata dal modder Bulwarkhd. Questa mod trasforma il compagno robot di Starfield nientemeno che in Thomas the Tank Engine. Attenzione, però, perché la vista di un Thomas parlante può essere leggermente inquietante, ricordando una creazione contorta di Frankenstein.

Un altro favorito tra i giocatori è il mod Garfield di J8oot. Questa mod trasforma il menu principale in un omaggio al gatto arancione amante delle lasagne. La rima intelligente nel nome aggiunge un tocco di fascino in più a questa modifica.

I modder hanno anche incorporato personaggi famosi di altri videogiochi in Starfield. XDAEMONIUMX ha creato una mod per Isaac Clarke dalla serie Dead Space, integrando perfettamente il personaggio nella narrativa mineraria di Starfield. ACACYN, d'altra parte, ha creato una mod per Samus Aran che consente ai giocatori di incarnare l'iconico cacciatore di taglie che combatte Metroid, completo di una nave personalizzata.

I fan di PlayStation hanno trovato il modo di portare la loro amata console nell'esclusiva Xbox Starfield. Che si tratti di cambiare la torcia per visualizzare il logo PlayStation, alterare le icone del controller o aggiungere uno striscione sfacciato "Esclusiva PlayStation" al messaggio del giorno, queste mod mostrano la dedizione della comunità di gioco.

Anche per i fan del team Xbox ci sono opzioni. Modder Bub offre una mod che rimuove le animazioni ripetitive di decollo, atterraggio e attracco, con conseguente transizione più rapida verso nuove posizioni. Sebbene ciò possa aumentare la velocità del gioco, alcuni giocatori sostengono che interrompa l'immersione.

Ixion XVII ha adottato un approccio più stravagante sfidando le leggi della fisica, consentendo ai giocatori di sperimentare una gravità inferiore, risultando in infiniti voli alimentati da jetpack attraverso le stelle. Inoltre, Zzyxzz ha creato una mod che rimuove la musica di combattimento, offrendo un'atmosfera più serena e suggestiva.

Infine, oltre a queste divertenti mod, i giocatori hanno riscontrato anche alcuni divertenti bug in Starfield, come è consuetudine nei giochi Bethesda. Per una carrellata di questi divertenti problemi, l'articolo di Victoria offre una lettura piacevole.

Con questa crescente selezione di mod, i giocatori di Starfield possono davvero liberare la propria creatività e adattare il gioco alle proprie preferenze, sia che ciò significhi aggiungere personaggi famosi, modificare le meccaniche di gioco o semplicemente iniettare un po' di spensieratezza nelle loro avventure interstellari.

