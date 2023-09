Todd Howard conferma che il supporto per la mod Starfield arriverà l'anno prossimo

Starfield, l'attesissimo gioco di Bethesda, ha fan entusiasti della possibilità del supporto mod. In una recente intervista con la pubblicazione giapponese Famitsu, il direttore del gioco di Starfield Todd Howard ha rivelato che il supporto per le mod sarà disponibile per il gioco il prossimo anno.

Howard ha espresso il suo amore per le possibilità creative offerte dai mod e ha assicurato ai fan che avranno la possibilità di modificare ampiamente il gioco. Sebbene i dettagli esatti del supporto delle mod siano ancora sconosciuti, i fan possono aspettarsi la possibilità di creare missioni, creature e persino pianeti personalizzati in Starfield.

Questa notizia è in linea con le precedenti dichiarazioni fatte da Pete Hines, capo della pubblicazione di Bethesda, che ha confermato che il supporto per le mod arriverà su Starfield. Sebbene il gioco non verrà avviato con il supporto mod, verrà aggiunto in un secondo momento. Hines ha assicurato ai giocatori che le mod saranno disponibili sia per le piattaforme PC che per quelle Xbox.

Sebbene il ritardo nel supporto delle mod possa essere dovuto alla necessità del gioco di accogliere le mod sia su PC che su Xbox, Bethesda ha precedenti esperienze con il modding della console tramite la Creation Suite. Ciò dovrebbe alleviare qualsiasi preoccupazione sulla fattibilità del modding su più piattaforme.

Il supporto dei mod è sempre stato una caratteristica chiave dei giochi Bethesda, con titoli come Skyrim e Fallout che ricevono ampie comunità di modding. Si prevede che Starfield seguirà le loro orme e fornirà ai modder un entusiasmante parco giochi per liberare la loro creatività.

Mentre i fan attendono con impazienza l'uscita di Starfield, la prospettiva del modding non fa che aumentare l'eccitazione. Con il lancio del gioco previsto per il prossimo anno, i giocatori dovranno esercitare la pazienza prima di poter iniziare a creare le proprie esperienze uniche nelle vaste distese dello spazio.

Fonte:

– Intervista di Famitsu con Todd Howard

– Dichiarazioni di Pete Hines