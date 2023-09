I fan di Starfield ricreano le iconiche astronavi con dettagli impressionanti

Starfield, il gioco recentemente rilasciato, ha già catturato l'immaginazione dei fan che hanno colto l'opportunità durante il periodo di accesso anticipato per ricreare famose astronavi da film, programmi TV e altri videogiochi. Queste creazioni mostrano una notevole attenzione ai dettagli e rimangono fedeli al design originale, nonostante il tempo relativamente breve trascorso dal lancio del gioco.

Una delle ricreazioni più straordinarie è il Millennium Falcon di Star Wars, che è rapidamente diventato una costruzione popolare su Starfield. I costruttori hanno anche realizzato le proprie versioni uniche dell'iconica nave, dimostrando la versatilità delle meccaniche di costruzione del gioco.

Tuttavia, Star Wars non è l'unico franchise a ricevere amore dai fan di Starfield. I giocatori hanno costruito un incrociatore spaziale di classe Consular straordinariamente accurato, elogiandolo come la loro nave "preferita di tutti i tempi" dell'universo di Star Wars. Per dare vita a questa creazione, un giocatore ha dovuto procurarsi vari pezzi da diverse posizioni nel mondo di gioco, utilizzando tecniche intelligenti come l'assemblaggio di strutture difettose a causa delle limitazioni nel sistema di costruzione del gioco.

Oltre a Star Wars, i fan hanno rivolto la loro attenzione ad altri giochi di opera spaziale. La Normandy SF-2 della serie Mass Effect è stata ricreata fedelmente, dimostrando la dedizione di questi costruttori ai diversi universi.

Inoltre, gli amati veicoli militari della serie Halo sono arrivati ​​a Starfield. L'utente Reddit SteamingHotDataDump non solo ha costruito un Pelican dell'UNSC, ma ha anche condiviso una guida completa su come replicare la nave, completa di diagrammi passo passo che ricordano le istruzioni di Lego o Ikea.

Anche gli spettacoli per bambini hanno ricevuto riconoscimenti nella comunità edilizia di Starfield. Un giocatore ha ricreato il Magic School Bus, aspettando con impazienza l'opportunità di aggiungere il dispettoso Bender di Futurama.

Infine, tra le impressionanti repliche, spicca una creazione unica: uno glizzy (hot dog) che vola con grazia attraverso le stelle. Pur non essendo un riferimento ad alcun franchise esistente, esemplifica la creatività e le possibilità illimitate che Starfield offre ai suoi giocatori.

In questa fase iniziale del rilascio di Starfield, le astronavi costruite dai fan dimostrano la passione e l'ingegno della comunità. Con il tempo, la gamma di creazioni straordinarie si espanderà sicuramente, man mano che i giocatori continueranno a esplorare il vasto universo di Starfield.

Definizioni:

– Millennium Falcon: riconoscibile astronave della serie Star Wars, pilotata da Han Solo e Chewbecca.

– Incrociatore spaziale di classe consolare: un modello di nave utilizzato dalla Repubblica Galattica nella serie Star Wars.

– Normandy SF-2: l'iconica astronave della serie di videogiochi Mass Effect.

– UNSC Pelican: una versatile nave da sbarco militare che ha avuto un posto di rilievo nella serie Halo.

– Magic School Bus: uno scuolabus immaginario e mutaforma tratto dallo show televisivo animato per bambini “The Magic School Bus”.

Fonte:

– Nessuna fonte specifica citata.