L'irrealistica mancanza di cani a Starfield: i fan vogliono i loro amici pelosi

By

Starfield, l'ultimo gioco di successo di Bethesda, ha raccolto elogi e critiche allo stesso modo. Tuttavia, un aspetto che lascia perplessi anche gli appassionati del gioco è l'assenza di cani. L'utente Reddit u/Hbimajorv ha espresso la propria insoddisfazione, sostenendo che la mancanza di cani è la parte più irrealistica di Starfield.

Secondo la descrizione di un oggetto nel gioco, si dice che alcune razze di cani siano estinte. Questa spiegazione ha portato i fan a ipotizzare che tutti i cani e i gatti abbiano incontrato lo stesso destino. u/Hbimajorv sostiene che questo non è realistico perché gli esseri umani hanno sempre fatto di tutto per proteggere e prendersi cura dei propri animali domestici, anche in circostanze terribili.

I fan nei commenti concordano con u/Hbimajorv, affermando che l'assenza di animali domestici ha rovinato loro l'immersione. Ritengono che i giocatori avrebbero dovuto avere l'opportunità di salvare i cani dall'estinzione, dato il forte legame tra gli esseri umani e i loro compagni a quattro zampe.

È interessante notare che, sebbene la mancanza di cani sia una preoccupazione significativa, alcuni fan hanno notato anche l'assenza di gatti a Starfield. I primi materiali di marketing con i gatti hanno portato alla speculazione che potrebbero essere stati completamente tagliati dal gioco.

In conclusione, l'assenza di cani a Starfield è un punto controverso tra i fan. Molti lo considerano irrealistico, dato il legame tra gli esseri umani e i loro animali domestici. Anche se il gioco offre una spiegazione per la loro assenza, non riesce a soddisfare il desiderio dei fan di avere i loro amici pelosi al loro fianco nell'universo virtuale.

Fonte: Reddit, Bethesda.