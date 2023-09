Comprendere il sistema di abilità in Starfield: una guida

Starfield, l'attesissimo gioco di ruolo di Bethesda, incorpora un sistema di abilità guidato principalmente dalle statistiche e dal caso. A differenza dei precedenti giochi Bethesda, dove la progressione di un'abilità era basata sull'esecuzione di azioni associate, Starfield richiede ai giocatori di acquistare abilità specifiche utilizzando i punti abilità prima di poter migliorare in quelle aree.

A partire dal processo di creazione del personaggio, i giocatori possono scegliere tra una varietà di background biografici che offrono diversi set di abilità. Queste abilità vengono sbloccate utilizzando i punti abilità guadagnati salendo di livello. Ogni abilità ha quattro gradi e per progredire ai gradi più alti è necessario completare sfide specifiche relative a quell'abilità.

È importante notare che alcune sfide possono essere sbloccate solo dopo aver acquistato l'abilità associata. Ciò significa che i giocatori potrebbero ritrovarsi a svolgere attività senza fare progressi in determinate aree di abilità. Per ottimizzare il gameplay e lo sviluppo delle abilità, si consiglia di scegliere un background e abilità in linea con lo stile di gioco desiderato.

Ci sono diverse competenze essenziali da considerare di acquisire presto a Starfield. Questi includono il sollevamento pesi, che aumenta la capacità di carico; Wellness, che garantisce più salute; Commercio, che migliora i prezzi di acquisto e di vendita; Persuasione, che aumenta le possibilità di persuadere gli NPC; Scavenging, che migliora la scoperta degli oggetti; Balistica o Laser, che aumentano il danno con specifici tipi di armi; e varie certificazioni di armi.

Altre abilità importanti includono Medicina per aumentare l'efficacia degli oggetti curativi, Surveying per capacità di scansione avanzate, Addestramento Boost Pack per migliorare le prestazioni del jetpack e Sicurezza per hackerare serrature avanzate.

Sebbene le abilità menzionate coprano una serie di attività comunemente presenti nel gioco, vale la pena notare che alcune abilità possono progredire simultaneamente. Ad esempio, le abilità di combattimento spesso richiedono l'uccisione di nemici, il che può portare a subire danni. Questo, a sua volta, può contribuire alla progressione delle abilità di Benessere o Medicina. Allo stesso modo, abilità come Rovistare, Sollevare pesi e Commercio possono entrare in sinergia poiché saccheggiare, trasportare materiali e venderli ai venditori possono tutti far guadagnare progressi nella sfida.

In Starfield non esiste un limite di livello, consentendo ai giocatori di continuare a progredire anche a livelli più alti. Sebbene il respec non sia possibile, la possibilità di massimizzare ogni abilità offre la flessibilità necessaria per sperimentare stili di gioco diversi.

In conclusione, comprendere il sistema di abilità di Starfield è fondamentale per uno sviluppo efficiente del personaggio. Scegliendo attentamente le abilità che si allineano al tuo stile di gioco e completando costantemente le sfide, puoi creare un personaggio a tutto tondo pronto ad affrontare le sfide della galassia.

