Comprendere il sistema di abilità in Starfield

Starfield, come gioco di ruolo (RPG), fa molto affidamento sulle statistiche e sul caso. Quasi ogni azione nel gioco, che si tratti di combattimento, persuasione, creazione o scasso, è governata da un sistema matematico. A differenza dei precedenti giochi Bethesda, dove il progresso in un'abilità era basato semplicemente sull'esecuzione di azioni associate, Starfield richiede ai giocatori di acquistare abilità specifiche utilizzando punti abilità per migliorare in quelle aree.

Inizialmente, capire come funziona il sistema di competenze potrebbe non essere del tutto ovvio. Alcune sfide nel gioco richiedono ai giocatori di eseguire determinati compiti un certo numero di volte, ma se l'abilità corrispondente non è stata sbloccata, non sarà possibile avanzare verso quella sfida. Ciò può portare a girare le ruote senza effettivamente avanzare in una particolare area di competenza.

Quando creano un nuovo personaggio, i giocatori hanno accesso a tre abilità in base al background biografico scelto. Ci sono diversi background tra cui scegliere, ognuno dei quali offre una serie di abilità che si allineano a vari stili di gioco. I punti abilità vengono guadagnati ogni volta che un giocatore sale di livello e possono essere utilizzati per sbloccare il primo grado di un'abilità. Ulteriori investimenti in punti abilità sbloccano gradi aggiuntivi, ognuno con la propria sfida che deve essere completata per avanzare ulteriormente.

Ogni abilità in Starfield può essere migliorata attraverso quattro gradi, ciascuno dei quali richiede il completamento di una sfida specifica. Una volta completata la sfida, è possibile spendere un altro punto abilità per sbloccare un nuovo grado, migliorando l'abilità e offrendo una nuova sfida.

Il menu Abilità nel gioco indica quali abilità sono pronte per salire di livello luccicando. Sebbene sia consigliabile scegliere abilità in linea con lo stile di gioco desiderato, esistono diverse abilità che sono utili indipendentemente dalla build. Alcune abilità progrediscono attraverso attività comuni, come sparare ai nemici con un tipo specifico di arma, mentre altre richiedono azioni più intenzionali, come scassinare le serrature.

Competenze essenziali a Starfield

Che siano ottenute tramite il background del personaggio o sbloccate utilizzando i punti abilità, ci sono diverse abilità essenziali che i giocatori dovrebbero prendere in considerazione di acquisire presto. Questi includono:

Sollevamento pesi: consente di trasportare più oggetti; le sfide implicano il trasporto di una certa percentuale della massa totale durante la corsa. Benessere: garantisce salute aggiuntiva; le sfide implicano l'uso di oggetti curativi. Commercio: consente di acquistare a prezzi più bassi e di vendere a prezzi più alti; le sfide implicano la vendita di un numero specifico di articoli. Persuasione: aumenta le possibilità di persuadere con successo i personaggi non giocabili (NPC); le sfide implicano il successo in compiti di persuasione. Scavenging: aumenta la probabilità di trovare vari oggetti nel mondo di gioco; le sfide comportano il saccheggio dei contenitori. Balistica o laser: migliora i danni con tipi di munizioni specifici, proiettili o armi basate su laser; le sfide prevedono l'uccisione di nemici con il tipo di munizioni corrispondente. Certificazione dell'arma: scegli tra la certificazione per pistola, fucile, fucile a pompa, armi pesanti o cecchino per aumentare il danno con il tipo di arma selezionato; le sfide prevedono l'uccisione di un certo numero di nemici con il tipo di arma scelto. Medicina: aumenta l'efficacia degli oggetti curativi; le sfide implicano l'uso di oggetti curativi mentre si è feriti. Rilievo: migliora il livello di zoom sullo scanner e consente la scansione di oggetti a distanze maggiori; le sfide implicano la scansione di risorse, flora e fauna uniche. Addestramento al Boost Pack: migliora l'efficienza del carburante del jetpack; le sfide prevedono l'utilizzo del boost pack un certo numero di volte in combattimento. Sicurezza: consente l'hacking di serrature avanzate e aumenta il numero di tentativi automatici disponibili; le sfide implicano lo scasso di un numero specifico di serrature.

Queste abilità coprono varie attività in cui è probabile che i giocatori si impegnino durante il gioco, come uccidere nemici e saccheggiare contenitori. Alcune abilità sono in sinergia tra loro, consentendo ai giocatori di progredire in più abilità contemporaneamente. Ad esempio, le abilità di combattimento spesso richiedono l'uccisione di nemici, il che può comportare danni. In combinazione con le abilità di benessere o medicina, che migliorano durante la guarigione, i giocatori possono guadagnare progressi in molteplici abilità partecipando ai combattimenti.

Altre abilità, come lo scavenging, il sollevamento pesi e il commercio, si completano a vicenda. Saccheggiando, trasportando materiali in eccesso e poi vendendoli, i giocatori possono progredire in più sfide contemporaneamente. Anche abilità come la furtività e lo scasso progrediscono durante il gioco, consentendo ai giocatori di guadagnare punti abilità mentre rubano oggetti.

In Starfield non esiste un limite di livello, anche se i progressi rallentano ai livelli più alti. I giocatori non possono rispettare le proprie abilità, ma poiché è possibile massimizzare ogni abilità, i giocatori hanno la libertà di provare diverse abilità senza preoccuparsi di fare una scelta permanente. È possibile guadagnare più punti abilità man mano che il gioco avanza, offrendo l'opportunità di esplorare diversi stili di gioco.

Fonti: Nessuna