Starfield: una guida per scassinare le serrature con Digipicks

Bethesda ha apportato un cambiamento significativo ai meccanismi di scasso per il suo prossimo gioco Starfield. Sono finiti i tradizionali lucchetti a chiavetta e a spillo a cui ci siamo abituati nei loro giochi di ruolo. Invece, hanno introdotto nuovi fantasiosi lucchetti digitali. Se trovi difficile adattarti a questo nuovo metodo per aprire porte e rubare oggetti di valore, non preoccuparti. Abbiamo una guida rapida per aiutarti.

Come scassinare le serrature

A Starfield, lo scasso prevede l'inserimento delle chiavi in ​​serrature circolari con un certo numero di spazi vuoti che è necessario riempire utilizzando la chiave corretta. Lo schermo mostra i tasti disponibili sul lato destro, ciascuno con un numero diverso di pin. Sulla sinistra vedrai la serratura stessa, con le serrature più complesse che hanno più anelli su cui lavorare rispetto a quelle più semplici.

Per rendere più semplice lo scasso, ti consigliamo di concentrarti sull'aumento di livello della tua abilità di sicurezza nelle prime fasi del gioco. Ciò farà sì che i lucchetti vengano evidenziati in blu quando passi il mouse sopra le chiavi che li adattano. In questo modo potrai facilmente identificare quali chiavi funzionano per ciascun livello degli anelli della serratura.

Quando tenti di scassinare una serratura, potresti trovare chiavi che si adattano solo a un livello o livello della serratura, mentre altre potrebbero funzionare su più livelli. Il tuo obiettivo è ruotare e inserire le chiavi per riempire tutti gli spazi vuoti e rimuovere progressivamente gli strati.

Scassinare le serrature in Starfield richiede più riflessione e pianificazione rispetto alle tradizionali serrature a cilindro dei precedenti giochi Bethesda. Non utilizzare le chiavi che ti serviranno in seguito solo perché si adattano al livello in cui ti trovi attualmente. È meglio iniziare con i tasti che hanno più pin, poiché spesso hanno layout più specifici. Le chiavi con meno pin hanno una gamma di applicazioni più ampia.

Se incontri un lucchetto esperto, prenditi il ​​tempo necessario per scorrere le chiavi disponibili e ruotarle in posizione. Prendi nota di quali chiavi si adattano a ciascun livello prima di impegnarti a inserirle in posizione. Se commetti un errore, puoi ripercorrere i tuoi passi attraverso gli strati se hai dei digipick di riserva. Tuttavia, con pazienza e attenta considerazione, dovresti essere in grado di sbloccare la maggior parte delle serrature senza bisogno di ripercorrerle.

Infine, un suggerimento utile è quello di salvare la feccia. Prima di tentare di scegliere un forziere di livello master o una porta che vuoi davvero aprire, salva il gioco. In questo modo, puoi ricaricare se sbagli. Anche se può sembrare un imbroglio, nella vastità dello spazio nessuno può sentirti imbrogliare.

Dove trovare i Digipick

I Digipick possono essere trovati in tutta Starfield. Sono sparsi nelle basi e negli accampamenti nemici e possono anche essere ottenuti saccheggiando i cadaveri dei nemici. Inoltre, se possiedi abilità di borseggio, puoi acquisire i digipick dai nemici viventi. Inoltre, i venditori offrono digipick per l'acquisto, in genere per 35 crediti. Si consiglia di fare scorta di digipick in modo da averne sempre qualcuno a portata di mano. Non vorrai imbatterti in un baule principale chiuso a chiave nel profondo di un sotterraneo senza un mezzo per aprirlo.

