Il nuovo gioco di ruolo spaziale Starfield presenta il famoso personaggio Sam Coe

Sam Coe, il personaggio bisessuale del gioco di ruolo spaziale Starfield di Bethesda, è diventato rapidamente uno dei preferiti tra i giocatori. Interpretato dal doppiatore Elias Toufexis, Sam Coe si distingue per la sua burbera atmosfera da cowboy e la sua voce distintiva. Toufexis, noto per i suoi ruoli come Adam Jensen nei giochi Deus Ex e L'ak in Star Trek: Discovery, ha portato il suo contributo creativo allo sviluppo di Sam Coe, rendendolo un personaggio a tutto tondo e riconoscibile. Nonostante abbia dovuto affrontare la reazione di alcuni giocatori conservatori, Toufexis ha ritratto con orgoglio Sam Coe come bisessuale, sottolineando l'importanza della diversità e della rappresentazione nei giochi. Le opzioni romantiche del personaggio sono aperte a giocatori di qualsiasi genere. Toufexis ha anche rivelato di aver adorato Sam Coe fin dall'inizio, poiché il personaggio aveva molte somiglianze con lui.

Toufexis ha anche condiviso le sue riflessioni sul potenziale impatto dell'intelligenza artificiale nel settore della recitazione vocale. Pur credendo che l’intelligenza artificiale non possa sostituire completamente gli attori reali, riconosce che potrebbe togliere determinati ruoli e opportunità di lavoro. Con la sua voce distintiva e performance iconiche come quelle di Sam Coe, Toufexis ritiene che i ruoli più importanti probabilmente rimarranno al sicuro dalla replicazione dell'IA. Tuttavia, sottolinea l'importanza di proteggere i mezzi di sussistenza degli attori e di opporsi all'uso non autorizzato delle loro voci a scopo di lucro o di promozione. Nel complesso, Toufexis rimane ottimista sul fatto che le persone continueranno ad apprezzare e cercare l’autenticità della recitazione reale rispetto alle voci generate dall’intelligenza artificiale.

**Definizioni:**

– RPG: gioco di ruolo

– Personaggio compagno: un personaggio non giocante (NPC) che può unirsi al giocatore come compagno e spesso fornisce ulteriore supporto o trama in un gioco.

– Doppiatore: un artista che presta la propria voce ai personaggi di videogiochi, animazioni e altre forme di media.

– Bisessuale: attratto sia dai maschi che dalle femmine.

– Contraccolpo: reazione negativa o ostile.

– Rappresentazione: la rappresentazione o la rappresentazione di una vasta gamma di individui o gruppi nei media, come i giochi, per riflettere e includere identità ed esperienze diverse.

