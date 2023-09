Supporto ufficiale per i mod in arrivo su Starfield nel 2024, conferma Todd Howard

In una recente intervista con Famitsu, Todd Howard, regista e produttore esecutivo di Bethesda Game Studios, ha rivelato che il supporto mod ufficiale, noto come Creation Kit, arriverà a Starfield l'anno prossimo.

Il supporto delle mod è stata una caratteristica popolare nei recenti giochi Bethesda, come Skyrim e Fallout 4, consentendo ai giocatori di creare e installare facilmente mod sia sulle versioni PC che su console dei giochi. Tuttavia, fino ad ora i dettagli sul supporto delle mod di Starfield erano scarsi.

Alla domanda su cosa i giocatori potrebbero aspettarsi dalle mod di Starfield, Howard ha casualmente menzionato che il supporto delle mod sarebbe stato disponibile nel 2024, affermando: "Anche a noi piace, quindi lo faremo in grande stile".

Sebbene non sia chiaro cosa significhi esattamente "farlo in grande stile", il commento di Howard suggerisce che Bethesda abbia piani ambiziosi per il supporto delle mod in Starfield. Nei giochi precedenti, il supporto delle mod permetteva ai giocatori di creare esperienze uniche, dalla trasformazione dei draghi in mostri Macho Man Randy Savage in Skyrim all'aggiunta di opzioni di dialogo in Fallout 4.

Mentre i fan attendono con impazienza il supporto mod ufficiale per Starfield, si prevede che ulteriori dettagli verranno rivelati in futuro. Nel frattempo, i giocatori possono esplorare il cosmo senza modifiche o consultare la Guida strategica di Starfield per assistenza.

Fonte: intervista di Todd Howard con Famitsu

