Come costruire avamposti a Starfield: una guida alla raccolta di risorse

Costruire avamposti a Starfield è una meccanica cruciale che consente ai giocatori di raccogliere risorse in blocco, che possono poi essere utilizzate per creare oggetti e potenziamenti durante la loro avventura. In Starfield, i giocatori hanno la libertà di creare avamposti ovunque vogliano nell'universo, portando la funzionalità di costruzione di basi di Fallout 4 a un livello superiore. Sebbene il gioco non fornisca un lungo tutorial su come costruire avamposti, è una meccanica estremamente utile che consente ai giocatori di acquisire una grande quantità di risorse senza spendere i propri crediti.

Per iniziare a costruire un avamposto a Starfield, i giocatori devono aprire lo scanner e selezionare l'opzione "Avamposto". Verrà visualizzata un'immagine fantasma dell'avamposto, che indica dove può essere costruito. L'angolo in alto a destra dello schermo fornirà un menu che elenca le risorse disponibili nelle vicinanze e i giocatori dovrebbero mirare a raccogliere quante più risorse possibile (mirare ad almeno quattro). Una volta trovata una posizione adatta, è possibile posizionare l'avamposto.

Dopo aver posizionato l'avamposto, i giocatori entreranno in modalità costruzione. Si consiglia di passare a una visione dall'alto dell'area per una migliore visibilità. Nella modalità Costruisci, i giocatori dovranno costruire estrattori, unità di stoccaggio e alimentatori. Gli estrattori dovrebbero essere posizionati sulle vene delle risorse trovate sul terreno e i giocatori dovrebbero mirare a inserirne il maggior numero possibile in una determinata area. Le unità di stoccaggio dovrebbero essere costruite in base al tipo di risorse estratte: solide, liquide o gassose. Gli estrattori devono essere collegati alle unità di archiviazione e ciò può essere fatto passando il mouse sopra l'estrattore, selezionando "Crea collegamento di output" e trascinando la linea rossa sul contenitore di archiviazione appropriato. Infine, per alimentare gli estrattori sono necessarie fonti di energia, come pannelli solari o generatori alimentati.

Sebbene non esista una posizione “migliore” in assoluto per costruire avamposti a Starfield, si consiglia di costruire più avamposti su vari pianeti per massimizzare i vantaggi di questa meccanica. Prima di creare avamposti, i giocatori dovrebbero scansionare i pianeti per determinare le risorse disponibili. Vale la pena indagare sui pianeti con cinque o più risorse. Alcuni pianeti consigliati per la costruzione di avamposti includono Jemison, che offre acqua, cloro, piombo, argon e clorosilani; Kreet, che offre acqua, elio-3, ferro, piombo, argon, alcani, argento e neon; Zamka, che offre acqua, elio-3, rame, nichel, ferro, uranio, cobalto e vanadio; e Maheo 2, che offre acqua, elio-3, rame, ferro, piombo, alcani, tetrafluoruri e itterbio, una risorsa rara e preziosa che si trova solo su 34 pianeti e lune nel gioco.

Nel complesso, costruire avamposti a Starfield è un modo gratificante ed efficiente per raccogliere risorse e migliorare il gameplay. Selezionando strategicamente le posizioni e costruendo adeguatamente estrattori, unità di stoccaggio e alimentatori, i giocatori possono assicurarsi una fornitura costante di risorse preziose durante la loro avventura.

