I migliori tratti da scegliere in Starfield: una guida

In Starfield, selezionare i tratti giusti per il tuo personaggio può avere un grande impatto sul tuo gameplay. Questi tratti ti consentono di costruire l'identità del tuo personaggio oltre le sue abilità di base. Sebbene le tue preferenze di stile di gioco influenzeranno la scelta del background, i tratti non possono essere aggiunti dopo aver iniziato il gioco. Pertanto, è fondamentale scegliere saggiamente. Ecco alcune delle caratteristiche preferite del nostro team e perché le consigliamo.

1. Roba per bambini: con questa caratteristica puoi ricevere oggetti gratuiti dai tuoi genitori. Anche se tecnicamente li paghi ogni settimana, il valore di ciò che forniscono supera l’importo che dai. Le prime armi e oggetti che offrono possono essere incredibilmente utili e sono esclusivi di questa caratteristica. Non dimenticare di andare a trovare i tuoi genitori quando ti lasceranno un biglietto al The Lodge. Indipendentemente da quanto diventi ricco, devi solo pagare loro 500 crediti ogni settimana di gioco.

2. Dream Home: acquistare un appartamento a Starfield è possibile, ma niente è paragonabile alla Dream Home. Questa caratteristica ti garantisce l'accesso a questo lussuoso spazio abitativo, rendendolo una scelta d'élite. Per ulteriori informazioni sulla Casa dei Sogni e su come ottenerla, fare riferimento alla risorsa fornita.

3. Estroverso o Introverso: a seconda che tu intenda viaggiare con un compagno o da solo, la scelta di uno di questi tratti fornirà un buff adeguato. Poiché avere un compagno è vantaggioso per ulteriore supporto o capacità di stoccaggio, il tratto Estroverso tende ad essere l'opzione migliore.

4. Tratti di affiliazione alla fazione: i tratti di Freestar Collective Settler, Neon Street Rat o United Colonies Native consentono opzioni di dialogo bonus e offrono vantaggi nelle rispettive missioni di fazione. Questi tratti possono migliorare la tua coinvolgente esperienza di gioco di ruolo.

5. Tratti di affiliazione religiosa: selezionando Raised Enlightened, Raised Universal o Serpent's Embrace come affiliazione religiosa ti garantirai diverse opzioni di conversazione e ricompense all'interno del gioco. Sebbene le religioni Illuminata e Universale siano popolari nei Sistemi Colonizzati, il tratto Abbraccio del Serpente fornisce benefici interessanti come un leggero potenziamento di O2 e salute, oltre a scelte di conversazione distintive e divertenti.

Ricorda, se scopri che un tratto particolare non si adatta al tuo stile di gioco, c'è un modo per rimuoverlo durante il gioco. Fare riferimento alla risorsa fornita per ulteriori informazioni su come eseguire questa operazione.

In conclusione, scegliere le giuste caratteristiche in Starfield è fondamentale per un'esperienza di gioco divertente e personalizzata. Considera le tue preferenze di stile di gioco e seleziona i tratti in linea con l'identità e gli obiettivi del tuo personaggio. Buon gioco!

