Starfield di Bethesda riceve recensioni contrastanti su Steam

L'attesissimo gioco spaziale di Bethesda, Starfield, è stato rilasciato il 6 settembre, segnando la fine del periodo di siccità dello sviluppatore durato 25 anni per la nuova proprietà intellettuale. Il gioco ha suscitato notevole interesse sia tra i fan che tra i critici, e molti lo hanno paragonato ai precedenti titoli di Bethesda come Morrowind e Fallout 3.

In Starfield, i giocatori iniziano il loro viaggio nei panni di un minatore che si imbatte in uno strano artefatto, dando il via a una ricerca multidimensionale attraverso diverse fazioni e astronavi. Sebbene il gioco sia ambientato nello spazio e presenti alieni e astronavi, lo scrittore di Kotaku Zack Zwiezen sottolinea che conserva ancora gli elementi familiari dei giochi di ruolo Bethesda visti nei titoli precedenti.

I revisori di Steam hanno condiviso opinioni contrastanti su Starfield. Alcuni lodano gli splendidi ambienti del gioco, la fantastica immersione e la narrazione, che realizzano la fantasia di vivere in un altro universo. Queste recensioni positive evidenziano la capacità di Starfield di trasportare i giocatori in un'ambientazione nuova ed emozionante.

Tuttavia, non tutti i recensori di Steam condividono questo sentimento. Alcuni criticano il gioco perché è una schermata di caricamento glorificata e sottolineano che le meccaniche di combattimento sono simili ai precedenti giochi Bethesda come Skyrim e Fallout 4. Queste recensioni negative sostengono che il gioco non offre abbastanza innovazione o miglioramento nel gameplay.

Nel complesso, Starfield ha ricevuto una serie di feedback su Steam, alcuni lo elogiano come un gioco solido, mentre altri lo trovano carente rispetto ai titoli precedenti di Bethesda. Come per ogni uscita molto attesa, le opinioni sono soggettive e le esperienze di gioco individuali possono variare.

