Spotify presenta la playlist personalizzata "Daylist" che si adatta ai tuoi stati d'animo

Spotify continua a migliorare la sua raccolta di playlist personalizzate con l'introduzione della sua ultima funzionalità, la daylist. Questa playlist in continua evoluzione è progettata per adattarsi ai tuoi stati d'animo durante la giornata, offrendo un'esperienza di ascolto unica su misura per ciascun utente.

Unendosi ai ranghi di Discovery Weekly, On Repeat e mix di generi, daylist è una playlist continuamente aggiornata che mira a soddisfare "ogni versione di te". La playlist si aggiorna più volte al giorno, incorporando nuove tracce e titoli in base al tuo impegno storico con l'app Spotify.

Ad esempio, se di solito ascolti musica allegra e allegra al mattino, daylist potrebbe suggerirti una playlist intitolata " Bedroom Pop Banger Early Morning ". Oltre a questi sottotitoli bizzarri, puoi aspettarti di scoprire nuove tracce e un titolo aggiornato ogni volta che la playlist si aggiorna.

Questa nuova funzionalità si basa sulla comprensione di Spotify dei metadati musicali, che ha consentito il lancio di Niche Mixes all'inizio di quest'anno. I mix di nicchia consentivano agli utenti di inserire attività, vibrazioni o estetiche specifiche per ricevere in cambio una playlist personalizzata. Con daylist, Spotify combina queste "vibrazioni" con i dati di utilizzo di Spotify per creare una playlist all-in-one che mostra la tua musica preferita durante il giorno.

La playlist si aggiorna frequentemente, incorporando la "musica di nicchia e i microgeneri" che in genere trasmetti in streaming in orari specifici del giorno e della settimana. Inoltre, la grafica della lista giornaliera si adatta per riflettere l'ora del giorno, passando da una tonalità giallastra brillante al mattino ai colori del tramonto la sera e un nero più scuro per l'ascolto a tarda notte.

Inoltre, daylist è dotato di una funzionalità di condivisione integrata progettata per i social media. Gli utenti possono condividere facilmente uno screenshot già pronto, un adesivo personalizzato o una sharecard personalizzabile per mostrare la propria lista giornaliera ad amici e follower. La playlist può anche essere salvata nella Libreria dell'utente per un comodo accesso.

Daylist verrà lanciato sia per gli utenti gratuiti che per quelli Premium nei mercati di lingua inglese, tra cui Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda e Irlanda. Spotify prevede di espandere la disponibilità a più utenti a livello globale nei prossimi mesi.

