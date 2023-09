Spotify offrirà l'ascolto gratuito di audiolibri agli abbonati a pagamento

By

Secondo fonti anonime, Spotify prevede di fornire ai suoi abbonati paganti 20 ore di ascolto gratuito di audiolibri nel tentativo di espandere la propria presenza nel settore degli audiolibri. Si prevede che il mercato degli audiolibri crescerà in modo significativo, con un valore previsto di 39.1 miliardi di dollari entro il 2032 rispetto ai 4.2 miliardi di dollari nel 2022, secondo un rapporto di Market.Us. Spotify è entrata nel settore degli audiolibri nel 2021 con l'acquisizione del distributore di audiolibri digitali Findaway.

Attualmente, Spotify offre oltre 350,000 libri da acquistare ai suoi oltre 200 milioni di abbonati, sebbene questi audiolibri possano essere acquistati solo sul sito web di Spotify a causa di una disputa in corso con Apple sulle politiche e sulle tariffe dell'App Store. Nel tentativo di competere con Audible, il servizio di audiolibri dominante di Amazon, che varia da $ 7.99 a $ 22.95 al mese, Spotify sta lavorando con gli editori per fornire un pacchetto di audiolibri gratuito direttamente all'interno della sua app per un periodo limitato.

In seguito alla notizia dei piani di Spotify, le azioni della società hanno registrato un calo delle negoziazioni del 2.7%. Tuttavia, durante i tre mesi terminati il ​​30 giugno, Spotify ha generato ricavi per 2.77 miliardi di euro (circa 2.97 miliardi di dollari), rispetto ai 2.50 miliardi di dollari dello stesso periodo dell’anno scorso. Inoltre, Spotify ha guadagnato 10 milioni di nuovi abbonati, come riportato dal CEO Daniel Ek.

Ulteriori dettagli non sono stati forniti da Spotify su questa prossima funzionalità.

Definizioni:

– Audiolibro: una registrazione di un libro parlato, tipicamente sotto forma di file digitale o CD, che può essere ascoltato da un individuo.

– Valore di mercato: il valore totale di un mercato, basato sul prezzo dei beni e dei servizi al suo interno.

