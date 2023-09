Spotify lancia "Daylist" per personalizzare i consigli musicali in base all'ora del giorno

By

Spotify ha introdotto una nuova funzionalità chiamata "lista giornaliera" che offre consigli musicali personalizzati in base all'ora del giorno. A differenza delle funzionalità precedenti come Niche Mixes e AI DJ, la daylist è un'unica playlist che viene aggiornata durante il giorno per soddisfare le abitudini e le preferenze dell'ascoltatore.

Lo scopo di daylist è riconoscere che le preferenze musicali delle persone possono variare a seconda dell'ora del giorno o dell'attività in cui sono impegnate. Spotify comprende che la musica che ti piace durante il tuo tragitto mattutino potrebbe non essere la stessa di quella che desideri ascoltare durante una serata di relax.

“L'elenco giornaliero si aggiorna frequentemente, riunendo la musica di nicchia e i microgeneri che solitamente ascolti in streaming in determinati orari del giorno e della settimana. Riceverai nuove tracce ad ogni aggiornamento, oltre a un nuovo titolo che creerà l'atmosfera della tua lista dei giorni", ha spiegato un portavoce di Spotify.

Per accedere alla lista giornaliera, gli utenti possono cercare “lista giornaliera” su Spotify e scoprire cosa rivela il loro giorno e ora specifici sulle loro abitudini di ascolto. La playlist conterrà musica in linea con le preferenze dell'utente durante quel particolare momento della giornata. Spotify fornirà inoltre un titolo per ciascuna lista giornaliera che cattura l'atmosfera o il tema associato alle tracce consigliate.

Ad esempio, se i gusti musicali di un utente il lunedì pomeriggio tendono al “cinematografico” e al “malinconico”, la lista giornaliera di Spotify si popolerà di brani che corrispondono a questa descrizione. Il titolo della lista giornaliera potrebbe essere “malinconico lunedì pomeriggio”. La playlist sarà composta da nuove tracce e brani familiari basati sulla cronologia di streaming dell'individuo.

L'introduzione della daylist da parte di Spotify suggerisce che la popolare piattaforma di streaming è alla continua ricerca di nuovi modi per coinvolgere i propri utenti e fornire un'esperienza personalizzata. Adattando le playlist in base all'ora del giorno, Spotify spera di incoraggiare gli utenti a trascorrere più tempo sulla piattaforma e a scoprire nuova musica adatta ai loro stati d'animo e alle loro attività mutevoli.

Fonti: Mashable