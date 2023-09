Spotify lancia la prova gratuita degli audiolibri per gli abbonati

By

Secondo quanto riferito, Spotify sta pianificando l'introduzione di un programma pilota che offrirà una prova gratuita di audiolibri per i suoi abbonati. Gli utenti possono aspettarsi fino a 20 ore di ascolto, che equivalgono a circa due audiolibri, al mese. Il programma includerà titoli dei principali editori statunitensi.

In passato, Spotify offriva audiolibri tramite un modello pay-per-download dopo aver acquisito la piattaforma di audiolibri Findaway. Tuttavia, il processo richiedeva agli utenti di acquistare gli audiolibri tramite un browser web per evitare la commissione del 30% di Apple per gli acquisti in-app. Il programma pilota, invece, consentirà agli utenti di scaricare i libri direttamente all'interno dell'app Spotify.

Il lancio iniziale del programma sarà limitato ai paesi di lingua inglese, con un’ampia gamma di titoli disponibili. Non è chiaro come Spotify intenda compensare gli editori, ma si ipotizza che potrebbero ricevere il pagamento in base alla durata di ascolto degli utenti.

Questa iniziativa di Spotify mira ad espandere i propri servizi oltre lo streaming musicale e a generare ulteriori flussi di entrate, in modo simile al suo ingresso nel mercato dei podcast. Rappresenta anche una sfida per Audible, che attualmente domina il mercato degli audiolibri con una quota del 63.4% e circa 1.8 miliardi di dollari di vendite nel 2022.

Inoltre, questa mossa arriva mentre Spotify cerca di aumentare il valore dei suoi abbonamenti a seguito di un recente aumento di prezzo. Oltre al programma pilota di audiolibri, la società ha iniziato a testare l'inserimento di testi in-app dietro un paywall Premium.

Fonte: The Wall Street Journal