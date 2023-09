SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake in arrivo su PS5 e Xbox Series

L'editore THQ Nordic e lo sviluppatore Purple Lamp Studios hanno annunciato che SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake uscirà il 16 ottobre per le console PlayStation 5 e Xbox Series. Il gioco sarà disponibile sia fisicamente che digitalmente per $ 39.99. Anche gli utenti che possiedono le versioni PlayStation 4 e Xbox One riceveranno un aggiornamento gratuito.

Oltre al rilascio, nella stessa data verrà reso disponibile un aggiornamento gratuito per tutte le piattaforme. Questo aggiornamento introdurrà una funzionalità modalità foto e costumi aggiuntivi per il divertimento dei giocatori.

Le versioni del gioco per PlayStation 5 e PlayStation 4 riceveranno numerosi miglioramenti, incluso il supporto per l'uscita audio del controller DualSense e trigger adattivi quando si utilizzano determinate azioni di gioco.

Le versioni Xbox Series X|S e Xbox One del gioco avranno anche la modalità foto e nuovi costumi che potranno essere sbloccati.

La versione PC del gioco, disponibile su Steam, GOG ed Epic Games Store, offrirà la stessa modalità foto e gli stessi costumi.

Tutte le piattaforme riceveranno correzioni di bug per migliorare la stabilità generale e il gameplay.

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake è un gioco d'avventura pieno di divertimento basato sull'amato personaggio dei cartoni animati. I giocatori si uniranno a SpongeBob e ai suoi amici nella missione per salvare l'universo da un disastro cosmico.

