La Spokane Transit Authority ha recentemente introdotto un sistema di visualizzazione a bordo autobus in tempo reale in collaborazione con Nanonation, una società con sede a Lincoln. Negli ultimi due anni, Nanonation ha lavorato allo sviluppo e all’implementazione di questo sistema per modernizzare l’esperienza di transito dei passeggeri.

Il progetto prevedeva l'installazione di 130 chioschi e segnaletica digitale, gestiti da Nanonation, alle fermate degli autobus e a bordo della flotta di autobus elettrici di Spokane. Questi display forniscono ai passeggeri informazioni in tempo reale, inclusi gli eventi imminenti, le prossime fermate dell'autobus e i punti di interesse nella zona. Questa funzionalità mira a creare un'esperienza più user-friendly, soprattutto per i visitatori della città che potrebbero non avere familiarità con il sistema di trasporto pubblico.

Secondo Zac Rustad, responsabile marketing di Nanonation, la combinazione delle loro tecnologie software avanzate con i nuovi display ha dato come risultato un'esperienza utente senza precedenti. Il progetto di segnaletica digitale per la Spokane Transit Authority segna un altro impegno di successo per Nanonation, specializzata principalmente in progetti di vendita al dettaglio. Tuttavia, hanno recentemente ampliato i propri servizi per includere lo sviluppo di chioschi self-service per ordinare al ristorante.

L'implementazione di queste visualizzazioni in tempo reale è significativa sia per i passeggeri che per l'autorità di trasporto pubblico. I passeggeri possono rimanere informati sul loro viaggio, sui prossimi eventi e sui punti di interesse locali, migliorando la loro esperienza complessiva. Questa tecnologia inoltre semplifica la comunicazione e fornisce dati preziosi alle autorità di transito, consentendo loro di migliorare i servizi in base alle esigenze e alle preferenze dei passeggeri.

Nel complesso, l’introduzione del sistema di visualizzazione a bordo autobus in tempo reale da parte della Spokane Transit Authority e di Nanonation rappresenta un passo avanti verso un sistema di trasporto pubblico più connesso ed efficiente. Con il completamento con successo di questo progetto, i passeggeri possono aspettarsi un'esperienza di transito più comoda e informativa a Spokane.

