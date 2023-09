Si dice che iPhone 15 Pro sia dotato di un pulsante di azione invece dell'interruttore di disattivazione audio

Il prossimo smartphone di punta di Apple, l'iPhone 15 Pro, dovrebbe avere un pulsante di azione invece di un interruttore per disattivare l'audio, secondo un'immagine trapelata online poche ore prima del debutto ufficiale del telefono insieme all'iPhone 15 Pro Max al lancio "Wonderlust" di Apple. evento. L'immagine trapelata, pubblicata da un noto produttore di custodie per smartphone, mostra un terzo pulsante sopra il bilanciere del volume, che sostituisce il tradizionale interruttore di disattivazione audio che Apple ha installato da anni sui suoi iPhone.

Questa voce è in linea con i rapporti precedenti che suggerivano che i modelli Pro della linea iPhone 15 saranno dotati di un pulsante Azione, simile all'Apple Watch Ultra lanciato l'anno scorso. Il produttore di custodie Spigen sembra aver confermato l'esistenza di questo nuovo pulsante condividendo l'immagine di una custodia per smartphone che lo include.

Questa non è la prima volta che il pulsante Azione viene trapelato. A giugno, su Weibo sono state pubblicate immagini di custodie protettive per iPhone 15 Pro, che mostravano il terzo pulsante sopra i tasti del volume. Sebbene Apple non abbia fatto alcun annuncio ufficiale su questa nuova funzionalità hardware, le fonti indicano che il pulsante Azione sarà programmabile, consentendo agli utenti di eseguire varie attività come la commutazione delle modalità di messa a fuoco, l'attivazione delle funzionalità di accessibilità, l'utilizzo della torcia o l'avvio della fotocamera.

Maggiori dettagli sul pulsante Azione e altre funzionalità dell'iPhone 15 Pro verranno rivelati durante l'evento di lancio "Wonderlust" di Apple, che inizierà stasera. Per restare aggiornati sull'evento e sui suoi annunci potete visitare Gadgets 360.

