Specialized rilascia la nuova bici da strada Endurance Roubaix SL8

Specialized ha presentato l'ultima versione della sua popolare bici da strada endurance Roubaix, chiamata Roubaix SL8. Questo nuovo modello è disponibile in diverse opzioni specifiche ed è il successore del Tarmac SL8. Sebbene non esistesse una Roubaix SL7 precedente, Specialized ha voluto portare i suoi modelli di punta sotto lo stesso nome.

La Roubaix è stata un pilastro della gamma Specialized per quasi due decenni, con il suo telaio in fibra di carbonio e l'innovativa tecnologia di sospensione Futureshock. Ha guadagnato fama quando Peter Sagan l'ha portata alla vittoria alla Parigi-Roubaix nel 2016. Specialized afferma che la Roubaix SL8 è la bici più veloce nella categoria strada endurance, con un'aerodinamica ottimizzata che elimina quattro watt di resistenza.

Per ottenere una migliore aerodinamica, la Roubaix SL8 presenta una nuova forma della forcella, un design del tubo obliquo rivisto e foderi verticali ribassati. Specialized ha inoltre ridotto il peso del telaio di 50 grammi attraverso l'ottimizzazione del layup della fibra di carbonio. La geometria del telaio rimane sostanzialmente invariata, ad eccezione di un aumento di 10 mm in altezza nella parte anteriore per accogliere il nuovo sistema di sospensione Future Shock.

Parlando di Future Shock, la Roubaix SL8 introduce la nuovissima piattaforma Future Shock 3.0. Questo sistema di sospensione anteriore offre 20 mm di escursione e 30 mm di regolazione dell'altezza dello stack, migliorando il comfort e la conformità. È disponibile in tre livelli di specifiche e offre cinque velocità di molla e rondelle di precarico aggiuntive per la personalizzazione. L'unità 3.3 di fascia alta è smorzata idraulicamente per una guida più fluida, mentre le unità 3.2 hanno una compressione preimpostata per la massima fluidità. Le unità 3.1 hanno il precarico regolabile.

Per creare una sensazione di guida equilibrata, Specialized ha sviluppato il reggisella Pavé e il design del morsetto del reggisella ribassato, noto come tecnologia Aftershock. La stratificazione in carbonio del reggisella riduce gli impatti e le vibrazioni migliorando al tempo stesso il trasferimento di potenza. Secondo Specialized, la Roubaix SL8 offre una riduzione del 53% degli impatti iniziali sul manubrio rispetto ad altre bici da strada.

La Roubaix SL8 è disponibile in sette modelli, con la versione S-Works che sfoggia un gruppo Sram Red AXS e ruote Roval Terra CLX II. È disponibile anche un set di frame S-Works per build personalizzate. Il resto dei modelli è disponibile in più opzioni di verniciatura e presenta un mix di componenti Shimano e Sram.

Nel complesso, la Specialized Roubaix SL8 rappresenta un aggiornamento significativo in termini di aerodinamica, tecnologia delle sospensioni e comfort di guida, rendendola la scelta ideale per i ciclisti orientati alla resistenza.

Definizioni:

– Bici da strada Endurance: un tipo di bici da strada progettata per i viaggi a lunga distanza, che offre comfort e stabilità.

– Tecnologia di sospensione Futureshock: un sistema di sospensione anteriore che assorbe gli urti e le vibrazioni per una guida più fluida.

– Laminazione della fibra di carbonio: la disposizione e l'orientamento dei fogli di fibra di carbonio all'interno di un materiale composito, che influisce sulla resistenza e rigidità complessive del telaio.

– Aerodinamica: lo studio di come l’aria scorre attorno agli oggetti, come una bicicletta, per ridurre la resistenza e migliorare le prestazioni.

