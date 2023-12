SpaceX lancerà un nuovo lotto di satelliti Starlink per l'accesso alla rete mobile globale

La società di esplorazione spaziale SpaceX si sta preparando per un altro lancio dei suoi satelliti Internet Starlink, con la missione di fornire un accesso globale senza interruzioni alle reti mobili. Il razzo Falcon 9 trasporterà 21 velivoli Starlink e il lancio è previsto dalla base spaziale Vandenberg in California. La finestra di lancio aprirà alle 12:04 EST (0504:9 GMT; 04:14 del XNUMX dicembre, ora locale della California).

SpaceX ha rivelato che questo particolare lancio include sei satelliti Starlink con funzionalità Direct to Cell. Questi satelliti consentiranno agli operatori di rete mobile di tutto il mondo di offrire agli utenti la possibilità di inviare messaggi, effettuare chiamate e navigare in Internet da qualsiasi luogo sulla terraferma o nelle acque costiere. Questa tecnologia innovativa rivoluzionerà l’accesso alla rete mobile globale.

Il decollo sarà trasmesso in diretta sull'account di SpaceX su X (precedentemente noto come Twitter), a partire da 15 minuti prima dell'apertura della finestra di lancio. Se tutto andrà secondo i piani, il primo stadio del Falcon 9 tornerà sulla Terra per un atterraggio verticale circa 8.5 minuti dopo il lancio. L'atterraggio avverrà sulla nave drone “Of Course I Still Love You” nell'Oceano Pacifico al largo della costa della California.

Questa missione segna il primo lancio e atterraggio per questo specifico booster, aggiungendosi al track record di successo di SpaceX. I 21 satelliti Starlink verranno schierati nell'orbita terrestre bassa circa 62.5 minuti dopo il decollo dallo stadio superiore del Falcon 9.

SpaceX è stata in prima linea nell’esplorazione spaziale, concentrandosi sull’espansione della sua megacostellazione a banda larga Starlink. Attualmente composta da oltre 5,100 satelliti attivi, la rete di SpaceX continua a crescere ad ogni lancio riuscito. La società ha già completato più di 90 missioni orbitali nel 2023, compresi i test del suo razzo Starship Mars di prossima generazione.

Quest'ultimo lancio dimostra l'impegno di SpaceX nel fornire una tecnologia innovativa che migliora la connettività globale e trasforma il modo in cui accediamo alle reti mobili.