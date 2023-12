Le condizioni meteorologiche ritardano lo sgancio del rifornimento di SpaceX Dragon Cargo dalla ISS

By

Riepilogo: Le condizioni meteorologiche sfavorevoli causate dal fronte freddo che attraversa le zone di splashdown al largo delle coste della Florida hanno portato al rinvio dello sgancio della navicella spaziale di rifornimento cargo SpaceX Dragon dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). La NASA e SpaceX stanno attualmente valutando le future condizioni meteorologiche per determinare la prossima opportunità disponibile per lo sganciamento, indicativamente prevista per sabato 16 dicembre alle 5:05 EST. La copertura della partenza di Dragon sarà disponibile su NASA TV, YouTube e sul sito web dell'agenzia a partire dalle 4:45 EST. Dopo essere rientrata nell'atmosfera terrestre, la navicella spaziale ammarerà al largo della costa della Florida.

Con il ritardo nello sgancio, gli astronauti Jasmin Moghbeli della NASA e Satoshi Furukawa della JAXA sono stati impegnati a proteggere le borse piene di carico di ritorno e gli oggetti scartati all'interno della Dragon in preparazione al ritorno della navicella spaziale sulla Terra. Moghbeli ha anche lavorato con l'astronauta della NASA Loral O'Hara per prendersi cura dei campioni biologici sulla stazione che saranno stivati ​​a bordo della Dragon.

Nel frattempo, l'astronauta dell'ESA e comandante della Expedition 70 Andreas Mogensen ha lavorato alla dimostrazione della tecnologia Aquamembrane-3 nel modulo Harmony della ISS. Questa indagine mira a esplorare le capacità di rifiuto dei contaminanti e di trasporto dell’acqua delle apparecchiature avanzate di supporto vitale, avvantaggiando potenzialmente le future missioni spaziali e affrontando la scarsità d’acqua sulla Terra.

Mentre i team continuano a monitorare le condizioni meteorologiche, ulteriori aggiornamenti riguardanti i piani di sganciamento e di ritorno del Dragon possono essere trovati sul blog della stazione spaziale della NASA.