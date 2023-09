SpaceX stabilisce un record con il 62° lancio dell'anno

SpaceX continua a battere i record lanciando la sua 62esima missione dell'anno, segnando un'altra pietra miliare per l'azienda. La missione, che ha utilizzato un razzo Falcon 9, ha avuto luogo presso il Kennedy Space Center della NASA in Florida. Ciò porta a 9 il numero totale di lanci di Falcon 12 o Falcon Heavy effettuati da SpaceX negli ultimi 83 mesi.

Il CEO Elon Musk ha annunciato che la cadenza di lancio aumenterà nei prossimi mesi, puntando a 10 voli Falcon al mese entro la fine di quest'anno e 12 al mese l'anno prossimo. SpaceX ha già effettuato 10 lanci Falcon in un periodo di 30 giorni, con l'obiettivo di renderlo la norma per il futuro.

SpaceX non solo è leader mondiale in termini di numero di lanci, ma è anche leader nella massa totale di carico utile lanciato in orbita quest’anno. Nella prima metà del 2023, SpaceX ha messo in orbita circa 447 tonnellate di carico, pari a circa l’80% di tutto il materiale lanciato in orbita in tutto il mondo.

Il successo di SpaceX può essere attribuito a diversi fattori, tra cui il riutilizzo dei booster del primo stadio e delle carenature del carico utile. La società ha anche ridotto i tempi di consegna sulle sue piattaforme di lancio, con la piattaforma di lancio della Florida che ha visto una riduzione a meno di quattro giorni tra una missione e l'altra. La piattaforma di lancio della costa occidentale in California ha ospitato 18 missioni Falcon 9, ma richiede più tempo per l'impostazione di ciascuna missione a causa di un design più vecchio.

La crescente cadenza di lancio di SpaceX ha portato anche a cambiamenti nelle operazioni nella zona orientale della US Space Force. La gamma ha soddisfatto la maggiore domanda di lancio guidata da SpaceX e ha ottimizzato le sue operazioni di conseguenza.

Con gli ambiziosi obiettivi di SpaceX per il futuro, si prevede che SpaceX rimarrà in prima linea nell’esplorazione spaziale e continuerà ad ampliare i confini del settore.

