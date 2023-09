Trovare creature marine nel cruciverba di oggi

Il cruciverba di oggi, realizzato da Ella Dershowitz, presenta un tema intelligente basato sugli abitanti acquatici. Il rivelatore di 37-Across, "Aquatic denizen", funge da suggerimento fonetico per le parole cerchiate nel puzzle. Tuttavia, queste non sono creature marine qualsiasi; sono tutte creature i cui nomi possono essere scoperti seguendo la forma della lettera C dall'alto verso il basso utilizzando le lettere cerchiate. Alcuni esempi includono la spugna di mare e il riccio di mare. Prenditi il ​​tuo tempo e guarda quante creature marine riesci a identificare!

Mentre risolvi il cruciverba, potresti imbatterti in alcuni indizi complicati. Ad esempio, 15A si riferisce alla serie manga e anime giapponese più venduta, NARUTO. 50A, IDIOM, può rappresentare una sfida per i traduttori poiché si affidano a interpretazioni figurate o tramandate del linguaggio. Allo stesso modo, le “Colonne inclinate?” si riferisce a OP-EDS, che sono un orientamento editoriale piuttosto che architettonico. Inoltre, gli indizi 16D LACES UP, che è ciò che si fa per prepararsi a pattinare, e EMPTY SET di 25D è un raggruppamento matematico senza elementi.

Non preoccuparti se hai difficoltà con i puzzle del venerdì. Christina Iverson, un'editor di puzzle, offre la newsletter Easy Mode, che invia un cruciverba del venerdì con indizi più accessibili direttamente nella tua casella di posta. In questo modo, puoi esercitarti e diventare gradualmente più sicuro nel risolvere questi enigmi più difficili. Se sei interessato a inviare il tuo cruciverba al New York Times, hanno un sistema di invio aperto che ti consente di inviare i tuoi cruciverba online.

Fonte: cruciverba di Ella Dershowitz e newsletter Easy Mode del New York Times.