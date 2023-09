SoundCloud introduce il feed di scoperta in stile TikTok con brevi clip e scorrimento verticale

By

SoundCloud ha annunciato il lancio di una nuova funzionalità che ricorda la popolare piattaforma di social media, TikTok. La società di streaming musicale sta lanciando un feed di scoperta che consente agli utenti di scorrere verticalmente e ascoltare brevi clip di brani. Questa funzionalità, inizialmente testata a marzo, sarà ora disponibile per tutti gli utenti SoundCloud su dispositivi iOS e Android.

L'app aggiornata consentirà agli utenti di ascoltare un'anteprima di 30 secondi di un brano per aiutarli a decidere se desiderano ascoltare l'intera traccia. Toccando il pulsante di riproduzione durante l'ascolto dell'anteprima, gli utenti possono passare senza problemi alla versione completa del brano.

Per curare questi momenti salienti di 30 secondi delle canzoni, SoundCloud sta sfruttando la potenza dell'intelligenza artificiale di Musiio. SoundCloud ha acquisito Musiio, una startup AI, nel 2022 per migliorare la sua esperienza di scoperta musicale. La tecnologia di Musiio seleziona automaticamente i migliori 30 secondi da ogni brano.

Il nuovo feed di scoperta include anche pulsanti di scelta rapida per una comoda gestione della playlist e della libreria. Gli utenti possono facilmente aggiungere brani alle proprie playlist o librerie e mettere mi piace alle tracce per accedervi in ​​seguito nella sezione "Tracce preferite".

Sebbene il nuovo feed di scoperta rappresenti un'aggiunta significativa, gli utenti avranno comunque accesso al tradizionale feed di seguito. Navigando nella scheda "Seguenti", gli utenti possono visualizzare le tracce pubblicate dagli artisti che seguono.

SoundCloud ospita attualmente un ampio catalogo di oltre 320 milioni di brani di 40 milioni di creatori. Sebbene la società non abbia rivelato il numero esatto di utenti attivi, afferma di avere 130 milioni di fan coinvolti sulla base di un post sul blog dell'inizio di quest'anno.

L'azienda ha lavorato attivamente su iniziative per supportare gli artisti nella promozione della loro musica e nel collegamento con i fan. A maggio, SoundCloud ha introdotto una suite di strumenti di coinvolgimento, tra cui funzionalità di analisi e messaggistica diretta. Inoltre, ha recentemente testato una funzione chiamata First Fans, che garantisce che i nuovi brani ricevano una spinta iniziale essendo consigliati agli utenti con gusti simili.

Il programma royalty basato sui fan di SoundCloud, lanciato nel 2021, ora include più di 500,000 artisti. Invece di distribuire le entrate in base agli stream complessivi, questo programma distribuisce denaro per annunci e abbonamenti agli artisti in base all'ascolto degli utenti degli artisti.

Per raggiungere la redditività, SoundCloud ha adottato misure per gestire la propria forza lavoro e allocare le risorse in modo efficace. Nel mese di maggio, l’azienda ha licenziato l’8% del personale, dopo una riduzione del 20% della forza lavoro nell’agosto dell’anno precedente.

