Pacchetto PS2 in edizione limitata di Marvel's Spider-Man 5: cosa devi sapere

Sony si sta preparando per il lancio di Marvel's Spider-Man 2 con un bundle PlayStation 5 in edizione speciale. Al prezzo di $ 600, questo pacchetto include una console PS5 standard e tutti i soliti componenti. Tuttavia, ciò che rende attraente questo pacchetto sono i tre extra specifici inclusi: frontalini personalizzati, un voucher digitale per il gioco e un controller DualSense unico.

I frontalini personalizzati presentano un design rosso e nero che rispecchia l'abito del protagonista del gioco, Miles Morales. Il frontalino ha una finitura testurizzata, con l'intersezione dei colori leggermente in rilievo. Inoltre mostra in modo ben visibile il logo bianco di Spider-Man nell'angolo in basso a destra. Il frontalino posteriore è elegante e nero, con il logo Spidey bianco nella parte inferiore. In particolare, le piastre laterali sono rimovibili, proprio come sulla PS5 standard.

Oltre ai frontalini personalizzati, il pacchetto viene fornito con un controller DualSense abbinato. Questo controller presenta lo stesso design rosso e nero del frontalino, completo di logo Spider-Man bianco sul touchpad. Sebbene il controller possa essere acquistato separatamente per $ 80, è un ulteriore vantaggio averlo incluso nel pacchetto.

Una delle caratteristiche più interessanti di questo pacchetto è l'inclusione di un download digitale di Marvel's Spider-Man 2. Questo gioco sarà attivato al momento della sua uscita ufficiale il 20 ottobre. Ciò aggiunge un valore significativo al pacchetto, considerando che le console in edizione speciale sono state rara questa generazione di console, rendendo la PS5 in edizione limitata un oggetto da collezione desiderabile.

Il bundle PS2 in edizione limitata di Marvel's Spider-Man 5 è ora disponibile, con il lancio del gioco previsto esclusivamente per PS5 il 20 ottobre. Non perdere l'occasione di mettere le mani su questo pacchetto unico e molto ricercato.

– Giovanni Colantonio / Tendenze digitali