Sony presenta la nuova linea "Verona" di display LED Crystal per la produzione virtuale

Sony ha recentemente presentato la sua nuova linea "Verona" di display Crystal LED a visione diretta, progettati specificatamente per l'uso nella produzione virtuale. Questi display sono stati sviluppati dal gruppo di soluzioni di produzione cinematografica di Sony in collaborazione con aziende e privati, compresi i direttori della fotografia. Tra i partecipanti degni di nota in questo processo di sviluppo figurano Epic Games e Sony Pictures.

L'azienda ha presentato per la prima volta questi display al Digital Media Production Center di Sony a Los Angeles e presto li svelerà pubblicamente all'International Broadcasting Convention (IBC) di Amsterdam. Questa nuova linea di display mira a colmare le carenze dei prodotti attualmente disponibili, con particolare attenzione al miglioramento dei livelli di nero. Sony mira a migliorare il contrasto e ottenere gli effetti atmosferici desiderati per i set virtuali che imitano fedelmente le condizioni di illuminazione del mondo reale.

La tecnologia di superficie di nuova concezione non solo migliora i livelli di nero ma riduce anche la riflettività, offrendo un'esperienza visiva più coinvolgente. Dopo l'evento IBC, Sony prevede di condurre test della linea Verona CLED in ambienti di produzione, con un rilascio previsto in primavera. Oltre all'hardware, Sony sta anche lavorando attivamente allo sviluppo di un set di strumenti software per supportare i flussi di lavoro di produzione virtuale, che è attualmente in fase di test su produzioni non divulgate.

L'approccio di Sony mira a creare un ecosistema flessibile e aperto che supporti la produzione virtuale senza essere esclusivo o proprietario. Sviluppando in collaborazione questi strumenti e tecnologie con vari partner del settore, Sony cerca di migliorare le capacità e l'efficienza dei processi di produzione virtuale.

