Sony presenta BURANO: la rivoluzionaria telecamera cinematografica digitale CineAlta

Sony ha recentemente presentato la sua ultima creazione nel mondo delle telecamere cinematografiche digitali: la BURANO. Questa straordinaria fotocamera si colloca tra VENICE 2 e FX9 e vanta funzionalità rivoluzionarie che elevano le fotocamere Sony a nuovi livelli.

Una delle caratteristiche distintive della BURANO è la sua distinzione come la prima fotocamera al mondo con attacco PL con stabilizzazione integrata nel corpo (IBIS). Ciò significa che le riprese manuali con obiettivi cinematografici sono ora più fattibili che mai, rivoluzionando il modo in cui vengono catturate le produzioni di fascia alta.

Un altro aspetto innovativo del BURANO è la combinazione di IBIS e filtri ND (Neutral Density) integrati. Questa è una caratteristica che i cineasti aspettavano con impazienza, soprattutto nelle fotocamere mirrorless più piccole. Sony ha risolto con successo questa sfida con BURANO, suggerendo potenzialmente progressi simili nei loro futuri modelli di fotocamere.

Inoltre, BURANO presenta una risoluzione 8.6K, codec X-OCN LT RAW e il nuovo codec XAVC H. Offre funzionalità di messa a fuoco automatica ed è in grado di registrare fino a 4K120 (in ritaglio S35) su schede CF Express Type B.

La fotocamera possiede un attacco E nativo sotto l'attacco PL, simile alla configurazione presente in VENICE 2. Ciò consente la compatibilità con un'ampia gamma di obiettivi, inclusi obiettivi E-Mount nativi e obiettivi EF.

La BURANO è dotata di un sensore da 8.6K con un doppio ISO nativo di 800 e 3200, che condivide molte specifiche con la VENICE 2. Offre inoltre 16 stop di latitudine, simili agli eccezionali risultati ottenuti dalla VENICE 2 nei test di laboratorio.

In particolare, BURANO scatta in 8K fino a 30 fps in full frame, in 6K fino a 60 fps in full frame e in 4K fino a 120 fps in crop S35. Offre inoltre modalità di binning per la registrazione a risoluzione inferiore, ampliando ulteriormente la sua versatilità.

Le capacità di messa a fuoco automatica della BURANO sono ereditate dalle fotocamere FX9 e FX6, rendendola la scelta ideale per piccole troupe o riprese di documentari da soli. La tecnologia di messa a fuoco automatica di Sony eccelle nel rilevamento dei volti e nel tracciamento degli occhi, offrendo velocità e precisione impressionanti.

Sebbene la BURANO non abbia la capacità di registrare immagini anamorfiche e una modalità 3:2 a cancello aperto al momento del lancio, la fotocamera offre funzioni di de-squeeze per le riprese anamorfiche, con funzionalità aggiuntive previste per futuri aggiornamenti del firmware. Sony sta cercando attivamente feedback dal mercato e potrebbe prendere in considerazione l'aggiunta di una lettura completa del sensore in risposta alle richieste dei direttori della fotografia.

In sintesi, BURANO di Sony è una fotocamera rivoluzionaria, ricca di funzionalità innovative che ampliano i confini del cinema digitale. Combina il primo innesto PL con IBIS e ND integrato, offre una qualità dell'immagine eccezionale e offre infinite possibilità creative ai registi.

Fonte:

– Comunicato stampa Sony BURANO