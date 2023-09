Oppo e Sony annunciano una partnership per i sensori Sony sovrapposti a doppio strato

By

Oppo e il marchio di sensori di immagine Lytia di Sony hanno recentemente stretto una partnership strategica per introdurre sensori Sony sovrapposti a doppio strato nei futuri dispositivi di punta di Oppo. La collaborazione mira a "sbloccare la prossima era della fotografia computazionale", secondo Oppo, anche se non è stata annunciata alcuna data specifica per il rilascio del primo dispositivo dotato di questo nuovo sensore.

Il sensore CMOS stacked ExmorT IMX 888 di Sony, che utilizza la tecnologia pixel a transistor a 2 strati, ha fatto il suo debutto all'inizio di quest'anno sull'Xperia 1 V. Oltre a questo, Sony ha in programma di introdurre altri due sensori che utilizzano il design del sensore CMOS stacked: l'IMX903 e l'IMX907.

Il vantaggio principale del design del sensore CMOS stacked è la separazione dei transistor e degli strati di fotodiodi. Questa separazione consente diodi più grandi, con conseguente migliore cattura della luce e migliori prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione. Un altro marchio BBK, vivo, ha collaborato con la divisione Lytia di Sony all'inizio di questa estate per la loro prossima serie di punta vivo X100, che presenterà anche sensori CMOS stacked personalizzati di Sony.

Questa partnership tra Oppo e il marchio Lytia di Sony testimonia la crescente importanza della fotografia computazionale nel settore degli smartphone. Incorporando sensori di immagine avanzati, gli smartphone possono migliorare significativamente le loro capacità fotografiche, in particolare in condizioni di illuminazione difficili.

Poiché gli utenti fanno sempre più affidamento sugli smartphone come principali dispositivi fotografici, aziende come Oppo e Sony cercano continuamente di ampliare i confini della tecnologia di imaging. Con gli ultimi sensori Sony sovrapposti a doppio strato, Oppo mira a fornire agli utenti un'esperienza fotografica ancora più eccezionale sui loro futuri dispositivi di punta.

