Le nuove cuffie della start-up indiana Tech promettono un'esperienza unica

Una start-up tecnologica indiana chiamata Rapture Innovation Labs ha sviluppato un paio di cuffie che offrono un'esperienza audio unica. Le cuffie Sonic Lamb sono dotate di driver acustici ibridi brevettati che combinano la conduzione aerea e corporea, in particolare la conduzione ossea. Sebbene la tecnologia di conduzione ossea sia già presente in alcuni auricolari cablati, è meno comune tra le cuffie.

A differenza delle cuffie tradizionali, che riproducono le frequenze medie e alte utilizzando la conduzione aerea, le cuffie Sonic Lamb utilizzano una combinazione di un driver audio dinamico e un'unità subwoofer ibrida. Ciò consente loro di riprodurre i bassi e le frequenze più basse utilizzando la conduzione corporea, creando un'esperienza sonora più coinvolgente.

Una caratteristica interessante delle cuffie Sonic Lamb è un quadrante sulle cuffie che consente agli utenti di passare da una modalità audio all'altra. La modalità "Hear" mantiene una firma sonora neutra, mentre la modalità "Feel" migliora i bassi per la musica ritmata. La modalità "Immerse" è ideale per generi come dance e techno, fornendo un livello di bassi soddisfacente senza oscurare le altre frequenze. C'è anche una modalità "Beast" che offre ancora più profondità per film e colonne sonore ricche di azione.

Nonostante il loro design innovativo, le cuffie Sonic Lamb presentano alcuni inconvenienti. I padiglioni e l'archetto tendono a raggrinzirsi nel tempo e la qualità e il feedback dei pulsanti fisici potrebbero essere migliorati. Tuttavia, si prevede che questi problemi verranno affrontati nelle future unità di vendita al dettaglio.

In termini di prezzo, le cuffie Sonic Lamb hanno un prezzo di ₹ 19,999, ma c'è un'offerta a tempo limitato per ₹ 15,999. Considerando le loro caratteristiche uniche e il potenziale valore, queste cuffie potrebbero essere un'opzione interessante per gli appassionati di audio.

Nel complesso, le cuffie Sonic Lamb di Rapture Innovation Labs offrono un'esperienza audio avvincente con l'acustica del driver ibrido e le modalità audio personalizzabili. Sebbene possano presentare alcuni problemi minori, forniscono un’alternativa unica alle cuffie tradizionali e potrebbero plasmare il futuro della tecnologia delle cuffie.

