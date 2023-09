Il programma Kia Digital Website offre maggiore scelta e flessibilità ai rivenditori Kia nella loro ricerca di fornitori certificati. L'adesione a questo programma consente a Sokal, fornitore leader di soluzioni di marketing digitale, di offrire un'ampia gamma di servizi ai concessionari Kia, inclusi siti Web e varie opzioni pubblicitarie.

Uno dei principali vantaggi del Programma Kia Digital Website è la possibilità per i rivenditori Kia di avere accesso a fornitori certificati che possono assisterli con la loro presenza digitale. Ciò significa che i concessionari Kia possono fare affidamento su fornitori come Sokal che sono stati accuratamente controllati e hanno esperienza nella creazione di siti Web efficaci e nell'implementazione di strategie di marketing digitale.

Con Sokal come fornitore certificato, i concessionari Kia possono ora avere siti web su misura per le loro esigenze specifiche. Inoltre, attraverso il programma, i rivenditori possono esplorare vari canali pubblicitari, come ricerca a pagamento, visualizzazione programmatica, social media marketing, email marketing e SEO, al fine di raggiungere il proprio pubblico target in modo più efficace.

Sfruttando queste opzioni pubblicitarie, i concessionari Kia possono migliorare la propria visibilità online, indirizzare traffico verso i propri siti Web e generare più contatti. Ciò contribuisce in definitiva ad aumentare le vendite e la consapevolezza del marchio per i rivenditori Kia.

Il programma Kia Digital Website mira a supportare i rivenditori Kia nei loro sforzi per adattarsi al panorama digitale in evoluzione. Con l'enfasi del programma sulla fornitura di scelta e flessibilità, i rivenditori hanno un maggiore controllo sulle proprie strategie di marketing digitale e possono scegliere i fornitori e i servizi che meglio si adattano alle loro esigenze.

La capacità di selezionare fornitori certificati come Sokal garantisce che i concessionari Kia possano accedere a soluzioni di marketing digitale di alta qualità per aiutarli a prosperare nel mercato competitivo di oggi.

Definizioni:

– Programma Kia Digital Website: un programma che offre ai rivenditori Kia una gamma di servizi di marketing digitale, inclusi siti Web e opzioni pubblicitarie.

– Sokal: un fornitore certificato nel programma Kia Digital Website, che offre soluzioni di marketing digitale per i concessionari Kia.

Fonte: (nessun URL fornito)