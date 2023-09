Clubhouse si trasforma in un'app di messaggistica audio

Clubhouse, l'app di social audio che ha guadagnato popolarità durante la pandemia di COVID-19, sta subendo un rebranding spostando la sua attenzione verso una piattaforma di messaggistica audio. Lanciata inizialmente come app iOS solo su invito, Clubhouse si è estesa ad Android nel 2021, ma ha registrato un calo di utilizzo con la riapertura del mondo dopo la pandemia.

Nell'aprile di quest'anno l'azienda ha preso la difficile decisione di licenziare il 50% del personale a causa del cambiamento delle abitudini degli utenti. I cofondatori Paul Davidson e Roshan Seth hanno riconosciuto che è diventato più difficile per gli utenti trovare i propri amici e impegnarsi in lunghe conversazioni sulla piattaforma. Con l'aumento delle funzionalità di chat room audio su altre app di social media come X's Spaces, è diventato chiaro che Clubhouse doveva evolversi per rimanere rilevante.

Per adattarsi al panorama in evoluzione, Clubhouse ha introdotto una nuova funzionalità chiamata “Chat”, che offre conversazioni di gruppo solo vocali con partecipanti selezionati. In un post sul blog, la società ha descritto le chat come una fusione di testi di gruppo e storie di Instagram, in cui le persone possono connettersi tramite la voce e dedicare meno tempo alla digitazione. Questo spostamento verso la messaggistica audio offrirà agli utenti l'opportunità di avere chat vocali con i propri amici anziché trasmettere a un pubblico dal vivo.

Sebbene la trasformazione di Clubhouse in un'app di messaggistica audio sia vista come una mossa coraggiosa, deve affrontare una forte concorrenza da parte di piattaforme consolidate come WhatsApp e TikTok di Meta. I fondatori riconoscono i rischi connessi a questo cambiamento strategico e sperano che a lungo termine venga ripagato.

Nel complesso, anche se le chat room dal vivo di Clubhouse saranno ancora disponibili, la rinnovata attenzione della piattaforma alla messaggistica audio riflette il suo impegno ad adattarsi e rimanere rilevante in un panorama dei social media in rapida evoluzione.

