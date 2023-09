La tecnologia AESOP e SOAP Health collaborano per creare profili paziente precisi

La startup taiwanese di IA medica AESOP Technology ha collaborato con la piattaforma di IA conversazionale e generativa SOAP Health per sviluppare una nuova piattaforma chiamata Precision Patient Profiles. Questa collaborazione unisce le tecnologie di entrambe le organizzazioni per offrire ai medici una visione più completa delle informazioni sui pazienti.

Precision Patient Profiles combinerà DxPrime, lo strumento di apprendimento automatico e di analisi dei dati abilitato all'intelligenza artificiale di AESOP, con l'assistente medico AI di SOAP focalizzato sull'assunzione dei pazienti. Unendo i dati del sistema di cartelle cliniche di emergenza con i dati segnalati dai pazienti, la piattaforma mira ad aiutare i fornitori a ottenere una migliore panoramica dei loro pazienti. Si prevede che ciò, a sua volta, migliorerà il processo di diagnosi, i ricavi e l’efficienza del flusso di lavoro.

Jeremiah Scholl, co-fondatore e chief product officer di AESOP Technology, ha espresso entusiasmo per la joint venture, affermando: "La nostra missione condivisa è sfruttare la potenza dell'intelligenza artificiale per migliorare i risultati dei pazienti e l'efficienza clinica, e questa partnership rappresenta un passo da gigante". verso l’adempimento di tale impegno”.

Atlas Health e Myndshft collaborano per automatizzare i processi di autorizzazione preventiva

La società di assistenza basata sul valore Myndshft e la società filantropica di automazione degli aiuti Atlas Health hanno unito le forze nel tentativo di assistere i pazienti provenienti da comunità emarginate nell’accesso ai fornitori di cure. La partnership combinerà le rispettive soluzioni di autorizzazione preventiva e di automazione dell’assistenza al paziente.

La collaborazione mira ad affrontare le barriere amministrative all’interno dei sistemi sanitari e a migliorare i flussi di lavoro. Utilizzando la tecnologia all'avanguardia di autorizzazione preventiva di Myndshft insieme alla piattaforma di aiuti filantropici di Atlas Health, le soluzioni di accesso e convenienza per i pazienti che assumono farmaci ad alto costo possono essere automatizzate dall'inizio alla fine.

Ethan Davidoff, CEO di Atlas Health, ha evidenziato la visione alla base della partnership, affermando: “Il nostro obiettivo in Atlas Health è sempre stato quello di fornire assistenza sanitaria a prezzi accessibili al maggior numero di pazienti il ​​più rapidamente possibile. Con la migliore tecnologia di autorizzazione preventiva di Myndshft combinata con la nostra piattaforma di aiuti filantropici, saremo in grado di automatizzare soluzioni di accesso e convenienza per i pazienti che assumono farmaci ad alto costo, end-to-end."

ProgenyHealth e Community Health Choice collaborano per espandere i servizi sanitari per le donne

ProgenyHealth, la startup tecnologica per l'assistenza sanitaria femminile con sede in Pennsylvania, ha collaborato con l'organizzazione no-profit di assistenza gestita Community Health Choice con sede in Texas per espandere i servizi sanitari per le donne a Houston. Questa collaborazione mira a supportare la gestione della maternità e dell'assistenza in terapia intensiva neonatale, nonché i servizi di garanzia e convalida dei pagamenti.

ProgenyHealth fornirà supporto per la gestione dei casi di maternità, l'utilizzo e la gestione dei casi in terapia intensiva neonatale, nonché servizi di garanzia e convalida dei pagamenti. Questi servizi saranno integrati nel programma Texas STAR incentrato su Medicaid del fornitore del piano assicurativo, che copre famiglie e bambini a basso reddito. Inoltre, la collaborazione coinvolgerà il programma Texas CHIP Perinate Unborn, che offre copertura perinatale per i bambini non ancora nati di donne incinte non idonee a Medicaid.

Lisa Wright, CEO di Community Health Choice, ha sottolineato l'impatto positivo della partnership, affermando: "Le comunità più sane sono comunità più forti e la nostra nuova partnership strategica con ProgenyHealth sta avendo un impatto significativo su migliaia di membri del nostro piano e altri residenti".

Definizioni:

– AI: Intelligenza Artificiale, la simulazione dell’intelligenza umana nelle macchine.

– Apprendimento automatico: un sottoinsieme dell’intelligenza artificiale che consente ai sistemi di apprendere e migliorare dall’esperienza senza essere esplicitamente programmati.

– Autorizzazione preventiva: un processo in cui gli operatori sanitari devono ottenere l'approvazione da un assicuratore prima che determinati farmaci, trattamenti o procedure siano idonei alla copertura.

– Medicaid: programma sanitario negli Stati Uniti che fornisce copertura medica a individui e famiglie a basso reddito.

– NICU: Unità di Terapia Intensiva Neonatale, un’unità specializzata che fornisce cure mediche intensive ai neonati.

– Perinatale: riferito al tempo immediatamente precedente e successivo alla nascita.

Fonte:

– Tecnologia ESOPO

– SAPONE Salute

– Myndshift

– Atlante Salute

– ProgenyHealth

– Scelta sanitaria comunitaria