Nuovi render trapelati di OnePlus 12 mostrano il modulo fotocamera aggiornato

L'attesissimo smartphone OnePlus 12 sarà rilasciato entro la fine dell'anno e gli appassionati di tecnologia attendono con impazienza la sua presentazione. Anche se mancano ancora mesi al lancio ufficiale, diverse fughe di notizie e rapporti hanno già fatto intravedere ciò che OnePlus 12 ha in serbo. Recentemente è emersa una serie di rendering 5K di OnePlus 12, che mostrano in dettaglio il design del dispositivo.

Questi rendering trapelati, condivisi da MySmartPrice in collaborazione con OnLeaks, offrono una visione completa sia della parte anteriore che di quella posteriore di OnePlus 12. Un aspetto degno di nota che risalta è il modulo fotocamera aggiornato. Sebbene il design complessivo mantenga somiglianze con i leak precedenti, ci sono cambiamenti evidenti nella configurazione della fotocamera. A differenza dei rendering precedenti, questa iterazione non presenta la piastra d'acciaio sotto i sensori della fotocamera. Inoltre, il marchio della rinomata azienda di fotocamere Hasselblad è stato semplificato in un elegante logo "H".

Oltre a questi cambiamenti, OnePlus 12 conserva i suoi elementi di design principali, tra cui il display curvo, la fotocamera selfie con foro e il modulo fotocamera circolare. I render raffigurano il dispositivo in nero con una finitura simile all'arenaria. Altre caratteristiche di design familiari come il cursore di avviso e il pulsante di accensione si trovano sul lato destro, in linea con il linguaggio di design esclusivo di OnePlus. Nel complesso, il OnePlus 12 ha una sorprendente somiglianza con il suo predecessore, il OnePlus 11.

Mentre i dettagli del design sono ora più chiari, gli appassionati di tecnologia sono altrettanto curiosi riguardo alle specifiche di OnePlus 12. Ecco un assaggio di cosa aspettarsi: un display AMOLED 6.7K da 2 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, fino a 16 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione UFS 4.0. Si dice che la configurazione della fotocamera posteriore sia composta da un sensore Sony IMX50xx da 9/1 pollici da 1.4 MP con stabilizzazione ottica dell'immagine, un obiettivo ultra grandangolare da 50 MP e un obiettivo periscopico OmniVision OV64B da 64 MP con zoom ottico 3x. Si prevede che il dispositivo ospiterà una batteria da 5,400 mAh e supporterà la ricarica cablata da 100 W e la ricarica wireless da 50 W. Dal punto di vista del software, OnePlus 12 probabilmente funzionerà su OxygenOS 14.0 basato su Android 14.

Con questi rendering trapelati e le specifiche attese, OnePlus 12 si preannuncia come un entusiasmante smartphone di punta che attirerà sicuramente l'attenzione degli appassionati di tecnologia e degli utenti di smartphone.

