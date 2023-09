MTV collabora con Snapchat per la votazione ai Video Music Awards

MTV ha collaborato con Snapchat per consentire agli utenti di votare per una categoria Video Music Awards tramite la funzione Lenti di Snapchat. Sfruttando il Camera Kit di Snap, la società di intrattenimento integrerà esperienze basate sulla realtà aumentata (AR) nella premiazione. Una volta selezionati i tre finalisti per la categoria Miglior nuovo artista, gli utenti possono utilizzare una lente speciale creata da Saucealitos per esprimere i propri voti segnalandone uno, due o tre utilizzando le dita per selezionare un artista. Anche se resta incerto se il numero di voti ricevuti tramite Snapchat avrà un impatto significativo sul conteggio finale, questi verranno inclusi nel conteggio complessivo.

Oltre alla funzione di votazione, MTV ha anche annunciato che un Moonperson AR apparirà durante il live streaming POV VMA con i selfie inviati dai fan. In precedenza, la società di intrattenimento utilizzava un metodo tradizionale in cui le persone inviavano selfie tramite un modulo prima dell’evento. Quest'anno, gli utenti potranno anche provare un effetto AR Moonperson che proietta il Moonperson nelle proprie case. Selezionando un selfie dal rullino fotografico, possono osservare il Moonperson fluttuare in giro con il volto visibile nel visore.

Snapchat, popolare soprattutto tra la fascia di età dai 13 ai 24 anni, è una piattaforma ideale per il pubblico target di MTV. Sebbene Snapchat presentasse i VMA dell'anno precedente nella sua pagina Storie, questa collaborazione segna la prima partnership ufficiale tra Snapchat e MTV per uno spettacolo di premiazione. Snapchat ha già collaborato con festival musicali, artisti in tournée e tornei sportivi per presentare esperienze AR ai fan.

Snap, la società madre di Snapchat, si è concentrata sempre più su soluzioni di fotocamere di marca e basate su AR per incrementare le entrate. A marzo, la società ha lanciato AR Enterprise Services (ARES), offrendo strumenti come AR Try-On e visualizzazione di prodotti 3D. Ad aprile, Snap ha introdotto il prodotto AR Mirrors sotto ARES, consentendo ai marchi di integrare la propria tecnologia negli spazi fisici. Attraverso collaborazioni con Live Nation e festival musicali, Snap ha continuato ad espandere le sue esperienze AR per coinvolgere gli utenti in modi innovativi.

Fonte:

- MTV

– Partnership tra Snap e MTV