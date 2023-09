MTV collabora con Snapchat per integrare le esperienze AR per la votazione dei Video Music Awards

MTV ha unito le forze con Snapchat per consentire agli utenti di votare per una categoria ai prossimi Video Music Awards (VMA) utilizzando gli obiettivi basati su AR di Snapchat. Sfruttando il Camera Kit di Snap, MTV mira a incorporare esperienze di realtà aumentata (AR) nella premiazione.

Una volta determinati i tre finalisti per la categoria Miglior nuovo artista, gli utenti di Snapchat avranno l'opportunità di esprimere il proprio voto utilizzando una lente speciale creata da Saucealitos. Segnalando la propria scelta con una, due o tre dita, gli utenti potranno selezionare l'artista per il quale desiderano votare. Sebbene non sia chiaro quale impatto avrà il voto di Snapchat sul conteggio finale, ogni voto conta.

Durante il live streaming dei VMA, MTV prevede di mostrare un Moonperson AR, con i selfie inviati dai fan, durante l'evento. Come tocco nostalgico, MTV ha chiesto alle persone di inviare i propri selfie in anticipo utilizzando un modulo tradizionale.

Per coinvolgere ulteriormente gli spettatori, le persone possono sperimentare l’effetto AR Moonperson, proiettandolo nelle proprie case. Selezionando un selfie dal rullino fotografico, possono osservare il Moonperson fluttuante con il proprio volto visibile nel visore.

Gli utenti di Snapchat possono accedere a queste esperienze AR a partire dalle 11:12 ET del 8 settembre, diverse ore prima dell'inizio del VMA alle XNUMX:XNUMX ET.

Mentre i precedenti VMA di MTV hanno registrato 40.1 milioni di interazioni su piattaforme di social media popolari come Facebook, Instagram, Twitter e YouTube, Snapchat era assente dall'elenco. Tuttavia, MTV ha riconosciuto che Snapchat è adatto al suo pubblico target di età compresa tra 13 e 24 anni.

Questa collaborazione con MTV segna l'ingresso ufficiale di Snapchat nello spazio degli spettacoli di premiazione utilizzando il suo Camera Kit. In precedenza, Snap aveva collaborato con vari festival musicali, artisti in tournée e tornei sportivi per presentare esperienze AR ai fan. La squadra di football dei LA Rams, ad esempio, ha utilizzato la tecnologia di Snapchat nello stadio per mostrare i tifosi sul grande schermo.

L'enfasi di Snap sulle soluzioni per fotocamere di marca e basate su AR è diventata sempre più evidente. Oltre a collaborare con festival musicali, l'azienda ha lanciato AR Enterprise Services (ARES) offrendo strumenti come AR Try-On e visualizzazione di prodotti 3D. Snap ha anche introdotto gli AR Mirrors, consentendo ai marchi di integrare la propria tecnologia negli spazi fisici.

Fonte:

- MTV

- Affrettato