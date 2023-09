Guida Starfield: come trovare e padroneggiare la Wakizashi Katana

Starfield offre una varietà di armi affinché i giocatori possano personalizzare i propri personaggi e stili di gioco. Una delle armi più straordinarie è la Wakizashi, una katana che consente ai giocatori di impegnarsi in combattimenti ravvicinati. Con le giuste abilità, i Wakizashi possono infliggere danni ingenti e fornire vantaggi unici come effetti di sanguinamento e danni maggiori contro gli umani.

Per trovare Wakizashi a Starfield, i giocatori devono recarsi nella città luminescente Neon su Volii Alpha, situata nel sistema stellare di Volii. La città si trova a sud-est del luogo di partenza, la galassia Alpha Centauri, ed è possibile accedervi dopo aver completato alcune missioni principali. Una volta a Neon, i giocatori dovrebbero dirigersi al quartiere Ebbside vicino al Volii Hotel.

Qui i giocatori troveranno Frankie's Grab + Go, un negozio con un ingresso segreto al nascondiglio del Sindacato Seokguh. Il modo più semplice per entrare è convincere la proprietaria del negozio, Franchesca Moore, ad aprirti la porta. In alternativa, i giocatori possono borseggiare la sua chiave magnetica. Una volta all'interno del nascondiglio, i giocatori dovrebbero esplorare l'edificio finché non trovano una custodia gialla per armi su un tavolo. All'interno della custodia c'è il Syndicate Enforcer, un epico Wakizashi.

Un altro modo per acquisire il Wakizashi consiste nell'unirsi agli Strikers, una banda rivale del Sindacato Seokguh. Man mano che i giocatori avanzano nella narrativa secondaria che coinvolge gli Striker, avranno la possibilità di acquistare un Wakizashi comune dal trafficante d'armi Hatchet.

Per massimizzare al massimo il potere del Wakizashi, i giocatori dovrebbero concentrarsi sul potenziamento degli attributi specifici del personaggio. Nell'albero di combattimento, abilità come Paralizzante e Duello possono aumentare i danni inflitti e la sopravvivenza. Nell'albero fisico, abilità come Arti marziali e Rinvigorimento aumentano le probabilità di colpo critico e rigenerano la salute.

Con queste abilità, i giocatori possono diventare cyber ronin inarrestabili, tagliando facilmente i nemici. L'elevato danno del Wakizashi consente ai giocatori di abbattere rapidamente i nemici, rendendolo un'arma formidabile sia contro gli umani che contro le creature. Tuttavia, i boss potrebbero richiedere uno sforzo maggiore a causa della loro maggiore salute e resistenza.

Nel complesso, la katana Wakizashi è un'arma potente in Starfield che può essere ottenuta attraverso posizioni e missioni specifiche. Con le giuste abilità e potenziamenti, i giocatori possono diventare letali combattenti corpo a corpo e godersi l'appagante esperienza di brandire una katana in un ambiente futuristico.

