L'Autorità monetaria di Singapore concede la licenza ad AsiaNext, uno scambio di risorse digitali

L'Autorità monetaria di Singapore (MAS) ha concesso una licenza ad AsiaNext, una joint venture per lo scambio di asset digitali formata dal gruppo svizzero SIX. Ad AsiaNext è stato concesso lo status di operatore di mercato riconosciuto (RMO), che le consente di gestire un mercato organizzato per titoli e organismi di investimento collettivo. Inoltre, a giugno l'azienda ha ricevuto l'approvazione di principio per una licenza di Capital Markets Services (CMS).

Il CEO di AsiaNext, Chong Kok Kee, considera questo riconoscimento da parte di MAS come uno sviluppo positivo per il settore. È convinto che le aziende responsabili possano ora lavorare per raggiungere l’adozione generalizzata delle risorse digitali all’interno di un ecosistema sicuro.

Fondata nel 2021, AsiaNext è una joint venture tra SIX Group e SBI Digital Asset Holdings, una filiale della società finanziaria con sede a Tokyo, SBI Group. Questo scambio di risorse digitali è specificamente rivolto ai clienti istituzionali e mira a fornire servizi a banche, family office, gestori patrimoniali, broker-dealer, prime broker, hedge fund e market maker. Con le licenze RMO e CMS, AsiaNext offrirà servizi integrati di quotazione, negoziazione e post-negoziazione per le risorse digitali.

La decisione di stabilire la sede centrale di AsiaNext a Singapore deriva dal contesto normativo favorevole del paese per le aziende fintech. L'impegno di Singapore nel promuovere l'innovazione e il suo riconoscimento come hub globale per il commercio di asset digitali sono stati fattori cruciali nella decisione del CEO di SBI Digital Asset Holdings, Fernando Luis Vázquez Cao.

Quest'ultima licenza concessa da MAS ad AsiaNext dimostra il continuo sostegno di Singapore allo sviluppo e alla crescita del settore delle risorse digitali. Posiziona Singapore come una destinazione attraente per le aziende fintech che desiderano operare in un ambiente regolamentato e lungimirante.

Definizioni:

– Autorità monetaria di Singapore (MAS): banca centrale e autorità di regolamentazione finanziaria di Singapore.

– Operatore di mercato riconosciuto (RMO): licenza concessa dalla MAS per gestire un mercato organizzato di valori mobiliari e organismi di investimento collettivo.

– Licenza Capital Markets Services (CMS): una licenza concessa dal MAS per fornire varie attività regolamentate relative al trading di titoli e derivati.

Fonti: MAS, CEO di AsiaNext Chong Kok Kee, CEO di SBI Digital Asset Holdings Fernando Luis Vázquez Cao.