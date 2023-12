Ricercatori cinesi propongono un quadricottero per la missione di ritorno dei campioni su Marte

By

I ricercatori cinesi dell'Harbin Institute of Technology hanno proposto un nuovo progetto di quadricottero per una missione di ritorno di campioni su Marte, ispirandosi all'elicottero di successo Ingenuity Mars della NASA. Il quadricottero, noto come MarsBird-VII, sarebbe dotato di quattro rotori e avrebbe la capacità di trasportare fino a 100 g di roccia marziana su un lander vicino.

A differenza del design coassiale di Ingenuity, il quadricottero su Marte utilizzerebbe un braccio robotico per raccogliere i campioni e riportarli al lander. Il lander, che la Cina intende mantenere stazionario, utilizzerebbe quindi il proprio artiglio per trasferire i campioni su un veicolo di risalita per il trasporto sulla Terra.

Sebbene il concetto di MarsBird-VII sia ancora nelle fasi iniziali e non sia stato testato in un ambiente marziano simulato, evidenzia le ambizioni della Cina di competere con la NASA nella corsa allo spazio. La missione di ritorno dei campioni su Marte della NASA ha dovuto affrontare ritardi e superamenti dei costi, con un comitato di revisione indipendente che ha identificato numerosi problemi. La missione richiede finanziamenti aggiuntivi fino a 9 miliardi di dollari e potrebbe non essere avviata prima del 2030.

Al contrario, la Cina mira a lanciare la sua missione Tianwen-3 nel 2028 e restituire campioni marziani entro il 2031. La strategia del doppio lancio prevede l’invio di un razzo con il successore di MarsBird e un veicolo di risalita su Marte, mentre un altro razzo rimane in orbita per il trasferimento del carico. e ritornare sulla Terra.

Il recente rallentamento della NASA nella missione di ritorno del campione su Marte a causa di incertezze di bilancio ha attirato critiche da parte dei rappresentanti del Congresso in California, dove si trova il Jet Propulsion Laboratory. Questi rappresentanti sostengono che la decisione della NASA costerà posti di lavoro e ostacolerà il progresso scientifico, mentre la Cina espande in modo aggressivo il suo programma spaziale con l’obiettivo di essere la prima a restituire campioni da Marte.

Mentre la competizione si intensifica, la corsa per riportare le rocce marziane sulla Terra segna una pietra miliare fondamentale nell’esplorazione spaziale. Sia la Cina che la NASA stanno gareggiando per essere i primi a toccare la terra marziana, con implicazioni significative per le future missioni spaziali e i progressi scientifici.