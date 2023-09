Nintendo condivide il videomessaggio dell'ex voce di Mario e Creator

Nintendo ha rilasciato un videomessaggio con Charles Martinet, l'ex voce di Mario, e Shigeru Miyamoto, il creatore di Mario. Sebbene il messaggio non fornisca nuove informazioni sul doppiatore dell'iconico idraulico o i dettagli del ruolo di Martinet come Mario Ambassador, mostra l'entusiasmo e la passione di Martinet sia per i fan che per la sua nuova posizione.

Nel videomessaggio, Miyamoto esprime gratitudine a Martinet per il suo lavoro e il coinvolgimento nella serie, riconoscendo il loro lungo viaggio insieme sin dal primo ruolo vocale di Martinet in Super Mario 64. È interessante notare che Miyamoto rivela che Martinet lo chiamava "Papà" quando volevano. Incontrare.

Anche se il nuovo ruolo di Martinet rimane sconosciuto, lui accenna a viaggiare in tutto il mondo per incontrare i fan. Ciò implica che probabilmente apparirà alle convention nel prossimo futuro.

Per quanto riguarda la nuova voce di Mario, Luigi, Wario e Waluigi, i fan dovranno aspettare fino all'uscita di Super Mario Bros. Wonder a ottobre per scoprirlo.

Se ti mancherà Martinet come voce di Mario, condividi i tuoi pensieri nei commenti.

Fonti: Nintendo