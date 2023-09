Il mistero dell'ambasciatore Mario: il nuovo ruolo di Charles Martinet

In una sorprendente svolta degli eventi, il leggendario doppiatore Charles Martinet non interpreterà più Mario nei futuri giochi Nintendo. Invece, assumerà il ruolo di “Mario Ambassador”. Questo annuncio ha lasciato i fan confusi e curiosi di sapere cosa comporta questa nuova posizione e perché Martinet non dà più la voce all'amato idraulico italo-americano.

Per rispondere a queste domande, Nintendo e Martinet hanno pubblicato un simpatico video in cui parlano del loro passato insieme e della loro amicizia. Sebbene il video includa aneddoti e ricordi personali, tenta anche di far luce sul ruolo di un “Mario Ambassador”. Tuttavia la spiegazione resta vaga.

Nel video, il direttore del gioco Shigeru Miyamoto elogia Martinet per la sua dedizione nel diffondere gioia e nel far sorridere i volti delle persone attraverso la sua interpretazione di Mario. Miyamoto afferma che Martinet continuerà a viaggiare per il mondo, incontrare fan, esibirsi con voci familiari durante gli eventi, firmare autografi e interagire con la comunità. Tuttavia, il video non rivela chi darà la voce a Mario nei giochi futuri o perché Martinet non ricoprirà più il ruolo dopo quasi 30 anni.

Sebbene i dettagli del nuovo ruolo di Martinet come “Mario Ambassador” rimangano poco chiari, è evidente che Nintendo apprezza la sua rappresentazione iconica del personaggio. L'azienda vuole mantenere la magia che Martinet apporta al ruolo, anche se non verrà scelto nei futuri giochi di Mario.

Mentre i fan attendono con impazienza l'uscita di Super Mario Bros. Wonder il 20 ottobre, si chiedono chi darà ora la voce a Mario e cosa significherà questo per il futuro del franchise. Ottobre sarà un mese di nostalgia e di reinvenzione per i fan di Mario, poiché il gioco prende una nuova direzione nel gameplay con un nuovo doppiatore ad aprire la strada.

