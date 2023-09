Gli aggiornamenti di settembre 2023 di Android migliorano il supporto FIDO2 per i PIN

Google lancerà gli aggiornamenti di sistema per Android a settembre 2023, che includono vari miglioramenti e nuove funzionalità. Questi aggiornamenti vengono forniti tramite Play Store e coprono i componenti principali del sistema operativo, nonché app come Play Services e Play Store.

Un aggiornamento degno di nota per questo mese è il supporto migliorato per lo standard di sicurezza FIDO2 su Android. FIDO2, comunemente utilizzato per l'autenticazione a due fattori, ha guadagnato popolarità nel settore tecnologico con l'introduzione di metodi di accesso senza password. Per rafforzare la sicurezza, Android ora supporterà l'aggiunta di un PIN per proteggere le passkey. Le specifiche di questo supporto non sono ancora note, ma potrebbe comportare l'immissione di un PIN per una chiave di sicurezza FIDO2 connessa o l'aggiunta di un PIN per i telefoni Android che fungono essi stessi da chiavi FIDO2. Maggiori dettagli verranno rivelati quando verrà rilasciata la versione 23.35 di Google Play Services.

Inoltre, Google Wallet riceverà piccoli miglioramenti, come nuove impostazioni delle preferenze email e una migliore esperienza di gestione delle carte per gli utenti in Giappone. Il Play Store introdurrà una nuova pagina delle impostazioni che semplifica le scelte dei sondaggi per gli utenti.

Nel complesso, questi aggiornamenti dimostrano il costante impegno di Google nel migliorare l'esperienza Android e fornire agli utenti funzionalità di sicurezza migliorate.

