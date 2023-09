Settimana della sensibilizzazione sulla connettività digitale e sull'ancora di salvezza: rendere i servizi vocali e a banda larga accessibili a tutti

Nel mondo interconnesso di oggi, l'accesso ai servizi voce e a banda larga non è solo una comodità, ma una necessità. Fornisce un'ancora di salvezza per gli aiuti di emergenza, consente la comunicazione con i servizi governativi, collega gli individui alle risorse della comunità e mantiene amici e familiari in contatto. Tuttavia, non tutti possono permettersi il costo di questi servizi vitali e molte famiglie negli Stati Uniti rimangono scollegate.

Riconoscendo l’importanza dell’accesso vocale e della banda larga per le persone a basso reddito e i veterani, la Federal Communications Commission (FCC) e la Michigan Public Service Commission (MPSC) hanno collaborato per rendere questi servizi più convenienti. Attraverso il programma Lifeline Assistance e l'Affordable Connectivity Program, i consumatori idonei possono ricevere uno sconto sulle tariffe mensili per i servizi voce e a banda larga.

I programmi Lifeline e Affordable Connectivity forniscono uno sconto mensile sulla fattura ai consumatori idonei a basso reddito, compresi quelli che partecipano al Veterans Pension Program. I partecipanti hanno la possibilità di applicare lo sconto Lifeline alla voce, alla banda larga o ad un pacchetto voce-banda larga, mentre lo sconto ACP viene applicato specificamente al servizio a banda larga.

Inoltre, la FCC ha istituito programmi di collegamento potenziato e di ancoraggio vitale per le terre tribali, riconoscendo le esigenze specifiche degli individui in queste aree. Anche le regole di ammissibilità per il Programma Lifeline sono state aggiornate per evitare la duplicazione del sostegno e garantire che solo coloro che ne hanno veramente bisogno ricevano questa assistenza vitale.

La Settimana della connettività digitale e della sensibilizzazione sull'ancora di salvezza, proclamata dal governatore Gretchen Whitmer, mira ad aumentare la consapevolezza sulla disponibilità di questi programmi e incoraggiare i cittadini idonei a iscriversi. Varie organizzazioni, agenzie governative, leader del settore e sostenitori dei consumatori stanno unendo le forze per educare i residenti sui programmi statali e federali per la connettività vocale e a banda larga.

Nessun cittadino dovrebbe restare senza telefono o senza servizi a banda larga semplicemente perché non può permetterseli. Promuovendo Lifeline e l'Affordable Connectivity Program, possiamo garantire che tutti i cittadini statunitensi abbiano accesso a servizi vocali e a banda larga a prezzi accessibili.

