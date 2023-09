Yoga per principianti per anziani presso l'Harrison Park Seniors Center

Unisciti a noi all'Harrison Park Seniors Center ogni mercoledì mattina per una sessione di esercizi divertente e dolce chiamata Beginners Yoga. Questa classe è specificamente progettata per gli anziani e soddisfa le loro esigenze e abilità uniche. Che tu sia un principiante o che tu abbia qualche esperienza con lo yoga, sei il benvenuto unisciti a noi.

L'atmosfera all'Harrison Park Seniors Center è sempre amichevole e accogliente. È una grande opportunità per incontrare persone che la pensano allo stesso modo e che sono interessate a rimanere attive e divertirsi. Il corso è aperto a chiunque abbia almeno 55 anni e non è necessaria alcuna esperienza precedente.

Per partecipare è previsto un costo di 2$ raccolti il ​​giorno della lezione. Questa quota aiuta a coprire le spese di gestione del programma e garantisce che rimanga alla portata di tutti. La lezione si svolge dalle 10:00 alle 12:00, lasciando ampio tempo ai partecipanti per impegnarsi in vari esercizi e tecniche di rilassamento.

Se stai cercando un modo per restituire qualcosa alla tua comunità, presso l'Harrison Park Seniors Center sono disponibili opportunità di volontariato. Sono sempre alla ricerca di persone dedicate che possano assistere con diverse attività e programmi. Se sei interessato, chiama il numero 289/259-2862 per ulteriori informazioni.

Lo Yoga per anziani per principianti presso l'Harrison Park Seniors Center offre un approccio olistico al benessere per gli anziani. È un’opportunità per migliorare la forza, la flessibilità e l’equilibrio promuovendo al tempo stesso il benessere mentale ed emotivo. L'esercizio fisico regolare è essenziale per mantenere uno stile di vita sano e questo corso offre un ambiente sicuro e di supporto affinché gli anziani possano impegnarsi nell'attività fisica.

Fonti: Harrison Park Seniors Center

Definizioni:

– Yoga per principianti: una pratica yoga progettata specificamente per le persone che sono nuove allo yoga e potrebbero richiedere modifiche.

– Anziani: individui di età pari o superiore a 55 anni.

– Volontariato: l'atto di offrire il proprio tempo e servizi per assistere in varie attività o programmi senza compenso monetario.