Titolo: La NASA invita il pubblico a inviare i propri nomi alla luna di Giove, Europa

Riepilogo: La NASA offre alle persone di tutto il mondo l'opportunità di inviare i propri nomi in missione su Europa, luna di Giove. La missione Europa Clipper, conosciuta come la campagna “Message in a Bottle”, consente alle persone di essere simbolicamente presenti su un veicolo spaziale che viaggia per miliardi di chilometri verso una delle destinazioni più intriganti del sistema solare. Con l'avvicinarsi della scadenza per la presentazione dei nomi, sono già stati presentati quasi 2 milioni di nomi. Questi nomi saranno incisi su un microchip di silicio utilizzando una tecnologia di precisione e accompagneranno una poesia della poetessa laureata statunitense Ada Limón, creando un messaggio simbolico in una bottiglia inviata nello spazio.

Titolo: Svelare i segreti di Europa: il telescopio Webb scopre l'anidride carbonica sulla luna di Giove

Riepilogo: La scoperta dell'anidride carbonica su Europa, luna di Giove, da parte del telescopio spaziale James Webb segna una pietra miliare significativa nella nostra comprensione dell'ambiente lunare e del suo potenziale per sostenere la vita. La presenza di anidride carbonica, proveniente dall’oceano sotterraneo di Europa, indica una diversità chimica che potrebbe favorire la vita. Questa scoperta, ottenuta attraverso l’analisi degli spettri ad alta risoluzione, migliora ulteriormente la nostra conoscenza di Europa e apre la strada a future esplorazioni. Sebbene durante le osservazioni non sia stata rilevata alcuna prova di pennacchi di vapore acqueo, gli scienziati rimangono aperti alla possibilità di variabilità in questi fenomeni. La scoperta del biossido di carbonio su Europa da parte del telescopio Webb apre nuove possibilità per comprendere questa luna enigmatica e la sua potenziale abitabilità.