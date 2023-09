Sefton Careline passa a una piattaforma Software-as-a-Service per una migliore protezione dei clienti

By

Sefton Careline, il servizio di assistenza tecnologica a domicilio fornito dal Sefton Council, sta effettuando la transizione verso una piattaforma Software-as-a-Service (SaaS) per proteggere i propri clienti durante la transizione del Regno Unito dal protocollo analogico a quello Internet (IP) rete di comunicazione. L'azienda ha scelto PNC IP SaaS di Tunstall Healthcare come nuova piattaforma, garantendo che Sefton Careline operi con la tecnologia più aggiornata e sia pronta per il passaggio al digitale.

Passando a un modello SaaS, Sefton Careline può evitare i tempi e i costi associati all'approvvigionamento, alla manutenzione e alla gestione dell'infrastruttura hardware. La nuova tecnologia permette agli operatori di lavorare anche da casa, rendendo il servizio più agile ed efficiente. È stata implementata la guida al flusso di lavoro per fornire tempi di risposta più rapidi, con il risultato di una migliore esperienza utente per i residenti.

Sefton Careline offre pacchetti di assistenza ai residenti locali che sono stati dimessi dall'ospedale, fornendo servizi di monitoraggio e risposta. Sono disponibili pendenti indossabili per consentire ai residenti di chiedere aiuto, insieme a sensori installati nelle loro case. Questa tecnologia garantisce che i residenti possano rimanere indipendenti a casa.

Jo Alty, manager di Sefton Careline, ha espresso la sua soddisfazione per la transizione, affermando che ha reso il servizio più flessibile e di facile utilizzo sia per il team che per i residenti. Lavorare a stretto contatto con Tunstall Healthcare ha consentito una transizione graduale, a vantaggio di tutti coloro che sono coinvolti nel servizio Careline.

Carissa Turner, Delivery Manager presso Tunstall Healthcare, ha sottolineato l'importanza del passaggio a un modello SaaS in preparazione alla transizione digitale. La piattaforma PNC IP SaaS è stata lanciata nell’aprile di quest’anno, prima della transizione digitale graduale nel Regno Unito, il cui completamento è previsto entro il 2025.

Nel complesso, la transizione verso una piattaforma SaaS porterà grandi benefici a Sefton Careline e ai suoi clienti, garantendo che il servizio rimanga affidabile e aggiornato durante il passaggio del Regno Unito a una rete di comunicazione digitale.

