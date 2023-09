Gli AirPods Pro di seconda generazione di Apple passano a USB-C come custodia di ricarica

Apple ha annunciato durante l'evento iPhone 15 che gli AirPods Pro di seconda generazione saranno ora dotati di una custodia di ricarica USB-C. Si tratta di un cambiamento significativo in quanto significa che gli AirPods Pro ora utilizzeranno lo stesso caricabatterie dell’iPad e del MacBook, consentendo agli utenti di utilizzare qualsiasi cavo USB-C disponibile. Le dimensioni compatte e la capacità della batteria degli AirPods Pro lo rendono compatibile con una gamma di cavi USB-C, garantendo comodità agli utenti.

Inoltre, i nuovi AirPods Pro continueranno a supportare la ricarica wireless, offrendo agli utenti la flessibilità di caricare i propri auricolari senza la necessità di cavi. In termini di protezione, c'è stato un leggero miglioramento nella resistenza alla polvere e all'acqua degli AirPods Pro. Ora presentano un grado di protezione IP54, che fornisce una certa difesa contro particelle di polvere e spruzzi d'acqua. Tuttavia, gli utenti dovrebbero evitare di immergere gli AirPods Pro in acqua.

Anche se non ci sono ancora notizie su quando altre versioni di AirPods seguiranno l’esempio, si prevede che questo passaggio a USB-C verrà adottato nei modelli futuri. Il prezzo dei nuovi AirPods Pro rimarrà a 249 dollari negli Stati Uniti e in altri 30 paesi e saranno disponibili per l'acquisto a partire dal 22 settembre.

Nel complesso, questo passaggio alla ricarica USB-C per gli AirPods Pro di seconda generazione offre maggiore compatibilità e praticità per gli utenti, oltre a una migliore protezione contro polvere e acqua. Apple continua a migliorare i suoi prodotti per soddisfare le esigenze in evoluzione dei suoi clienti.

Fonti: Evento Apple – Lancio di iPhone 15