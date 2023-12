Gli scienziati collaborano per esplorare una tecnologia rivoluzionaria nel campo della biologia sintetica

Riepilogo: L'Università di Washington, il Chan-Zuckerberg Institute e l'Allen Institute hanno unito le forze per finanziare un'organizzazione biotecnologica di Seattle, il Seattle Hub for Synthetic Biology, con 75 milioni di dollari. L’organizzazione mira a condurre ricerche sulle “macchine da scrivere del DNA”, cellule capaci di automonitoraggio che potrebbero rivoluzionare la nostra comprensione della biologia. Guidato da Jay Shendure della UW, il progetto cerca di stabilire un nuovo modello di collaborazione tra il mondo accademico e lo sviluppo commerciale. Sfruttando il DNA come mezzo di memorizzazione delle informazioni, i ricercatori sperano di ottenere informazioni dettagliate sulle attività dei sistemi biologici nel tempo. Sebbene sia ancora in fase di sviluppo, la tecnologia mostra un potenziale promettente per trasformare il campo della biologia. Inoltre, il progetto offre un’eccellente opportunità di collaborazione interdisciplinare tra più istituzioni. Gli obiettivi a lungo termine dell’Hub di Seattle includono la creazione di sistemi biologici funzionanti con capacità di autoregistrazione e l’esplorazione dell’uso dell’intelligenza artificiale per decodificare i dati registrati da questi sistemi. L'iniziativa sottolinea l'apertura e prevede di condividere i risultati con la comunità scientifica globale per promuovere gli sforzi di ricerca.

Un'iniziativa di ricerca pionieristica esplora concetti rivoluzionari nella biologia sintetica

Gli scienziati dell’Università di Washington, in collaborazione con il Chan-Zuckerberg Institute e l’Allen Institute, si stanno imbarcando in uno straordinario progetto di ricerca da 75 milioni di dollari per studiare il potenziale delle “macchine da scrivere del DNA” – cellule di automonitoraggio che potrebbero trasformare la nostra comprensione del DNA. biologia. L’iniziativa congiunta, nota come Seattle Hub for Synthetic Biology, mira a unire le competenze di questi rinomati enti di ricerca e stabilire un modello unico di collaborazione nel campo.

Nonostante l’assenza di una tabella di marcia rigorosa e di qualsiasi garanzia di successo, l’iniziativa tenta di sbloccare il potenziale del DNA come mezzo di memorizzazione per registrare informazioni dinamiche sulle esperienze cellulari nel tempo. Questo approccio rivoluzionario potrebbe rivoluzionare il modo in cui studiamo e comprendiamo i sistemi biologici.

Jay Shendure, responsabile scientifico del progetto, paragona la tecnologia a uno “smartwatch per cellule”. Piuttosto che immaginare un orologio da polso tradizionale, si dovrebbe invece immaginare una cellula che registra le proprie esperienze. Sfruttando il DNA come entità digitale in grado di immagazzinare informazioni, gli scienziati potrebbero infine ottenere informazioni senza precedenti sui processi biologici.

Le fasi iniziali del progetto prevedono lo sviluppo di un sistema di monitoraggio per singole cellule. Sebbene sia ancora nelle sue fasi iniziali, il sistema sembra promettente per la registrazione di lignaggi precisi per ciascuna cellula. Inoltre, i progressi tecnologici potrebbero consentire servizi come “celle di registrazione e mouse di registrazione” – sistemi viventi con capacità di auto-registrazione. Questi progressi pongono sfide a sé stanti, come la decifrazione dei dati registrati e l’applicazione dell’intelligenza artificiale per dargli un senso.

Anche se il campo rimane limitato dai dati, la collaborazione tra l’Hub di Seattle, gli esperti di intelligenza artificiale e i ricercatori di biologia rappresenta un’opportunità per affrontare questa sfida. Condividendo ampiamente i risultati, l’iniziativa mira a promuovere il progresso tra i laboratori di tutto il mondo.

Sebbene siano necessari passi da gigante prima di poter annunciare importanti scoperte, il Seattle Hub for Synthetic Biology garantisce che gli sforzi di ricerca rimangano aperti e collaborativi, sottolineando il potenziale valore che potrebbe derivare da questa esplorazione all’avanguardia.