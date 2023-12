Le foche artiche prosperano con passaggi nasali complessi

Le foche artiche hanno uno straordinario adattamento al loro habitat gelido che le aiuta a rimanere al caldo e a trattenere l'umidità: passaggi nasali complessi. Secondo un recente studio pubblicato sul Biophysical Journal, la struttura contorta di questi passaggi nasali consente alle foche artiche di trattenere in modo efficiente il calore e l’umidità mentre inspirano ed espirano.

I ricercatori dell’Università norvegese di Scienza e Tecnologia hanno osservato che le foche artiche perdono meno calore attraverso lo scambio termico nasale rispetto alle specie di foche che vivono in ambienti più miti. Questo vantaggio evolutivo è cruciale nell’Artico, dove la perdita di calore si traduce in una dissipazione di energia che deve essere reintegrata dal cibo.

Oltre alla ritenzione del calore, lo studio ha scoperto che le foche artiche trattengono un sorprendente 94% dell’acqua quando inspirano ed espirano. Ciò significa che la maggior parte dell'acqua aggiunta all'aria durante l'inspirazione viene recuperata durante l'espirazione, garantendo che le guarnizioni rimangano idratate anche in condizioni fredde e asciutte.

Le complesse ossa chiamate maxilloturbinati all’interno delle cavità nasali delle foche artiche svolgono un ruolo vitale nel ridurre al minimo la perdita di calore e umidità. Questi ripiani ossei sono ricoperti da uno strato altamente vascolarizzato di tessuti mucosi che riscaldano e umidificano l'aria inalata, riducendo la quantità di calore e umidità persa durante l'espirazione.

I ricercatori hanno confrontato le cavità nasali delle foche artiche e di una specie subtropicale, la foca monaca del Mediterraneo. Utilizzando la tomografia computerizzata, hanno creato modelli 3D delle loro cavità nasali e hanno analizzato la loro capacità di riscaldare e inumidire l'aria durante l'inspirazione, nonché di ridurre la perdita di calore e umidità durante l'espirazione.

Lo studio ha rivelato che la struttura complessa e densa della cavità nasale delle foche artiche migliora la loro efficienza nel trattenere il calore e l’umidità rispetto alle foche subtropicali. L'aumento del perimetro dei maxilloturbinati della foca artica è stato identificato come un fattore chiave nel limitare la dissipazione di energia a basse temperature ambiente.

Questo studio apre possibilità per la ricerca futura sulle strutture nasali di altre specie e sui potenziali vantaggi evolutivi che forniscono in diversi ambienti. I risultati potrebbero anche contribuire allo sviluppo di scambiatori di calore e sistemi di ventilazione più efficienti in applicazioni ingegneristiche, come i condizionatori d'aria.

In conclusione, le foche artiche hanno sviluppato un adattamento unico sotto forma di complessi passaggi nasali che consentono loro di prosperare in ambienti estremamente freddi e secchi. Questa ricerca fa luce sulle straordinarie strategie che gli animali impiegano per far fronte ai loro habitat e offre spunti per futuri progressi tecnologici.